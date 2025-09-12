Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Piraguïsme - Reconeixement esportiu

Mònica Dòria es reuneix amb l’Executiu després d’obtenir la medalla de bronze a la Copa del Món de la Seu d’Urgell

La palista es troba amb Xavier Espot i Mònica Bonell, qui remarquen que els seus èxits “són motiu d’orgull per al Govern i el país”

Mònica Doria, campiona d’Europa en la modalitat de canoa, ha estat rebuda aquest divendres al migdia pel cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell. Segons ha informat l’Executiu en un comunicat, la recepció institucional s’ha fet per reconèixer els resultats assolits per la palista andorrana durant el 2025.

Mònica Doria no es posa límits i vol tornar amb medalla del Mundial de Penrith: “És assolible, però no fàcil”

Llegir

Doria, qui el 2024 va aconseguir el primer diploma olímpic per al Principat als Jocs de París, també ha obtingut enguany una medalla de bronze a la Copa del Món de la Seu d’Urgell en la modalitat de caiac. Durant l’acte, Espot l’ha felicitat i ha remarcat que els seus èxits “són motiu d’orgull per al Govern i el país”. La ministra Bonell, per la seva banda, ha reiterat “el compromís de l’Executiu amb l’impuls de l’esport d’elit i el suport als esportistes andorrans”.

