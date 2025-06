Marxa cicloturística

La novena edició de La Purito esgota les 2.000 inscripcions i comptarà amb Alejandro Valverde com a convidat

Enguany hi ha participants de 20 països diferents i, per primera vegada, es comptarà amb corredors d'indrets com Hong Kong o Madagascar

La Purito, la popular marxa cicloturística que cada any se celebra al Principat, arriba aquest 2025 a la seva novena edició i ho fa novament exhaurint les 2.000 places disponibles quan encara falta poc menys de dos mesos perquè se celebri l’esdeveniment. Enguany, la cita tindrà lloc el 3 d’agost i comptarà com a convidat especial amb l’exciclista professional Alejandro Valverde. Durant la presentació d’aquesta festa del ciclisme, que ha tingut lloc aquest dilluns a la seu d’Andbank, el promotor de la cursa i exciclista resident Joaquim ‘Purito’ Rodríguez s’ha felicitat de com un projecte “que va començar com un joc” s’ha acabat convertit en tot un referent al país.

‘Purito’ Rodríguez també ha volgut posar en valor la rapidesa amb què s’han exhaurit les inscripcions per a aquesta edició, un fet que confirma que l’afició pel ciclisme continua ben palesa a Andorra, i ha explicat que, malgrat que si les inscripcions es deixessin obertes durant més dies hi hauria molts més participants, al final “tenim el país que tenim” i l’objectiu és oferir als assistents “un producte maco i que la gent es trobi a gust”. Sobre el convidat especial, ha manifestat que li fa “moltíssima il·lusió” poder comptar amb ell, ja que els uneix una amistat des de fa molt temps tenint en compte que han competit junts des de cadets.

Com ja és habitual, el traçat de La Purito continua mantenint-se amb sortida a l’avinguda Verge de Canòlich, 50 (Sant Julià de Lòria) i arribada als Cortals d’Encamp. Els ciclistes hauran de travessar sis ports (Alt de la Rabassa, Coll de la Gallina, Alt de la Comella, Collada de Beixalís, Coll d’Ordino i els Cortals d’Encamp) i hi continuaran havent els recorreguts de 115, 80 i 30 quilòmetres. Enguany hi ha participants de 20 països diferents i, per primera vegada, es comptarà amb corredors d’indrets tan llunyans al Principat com Hong Kong o Madagascar.

El mallot de l’edició d’aquest any. | ANA / M.P.

Prèviament, el dissabte 2 d’agost Sant Julià de Lòria acollirà l’entrega de dorsals (de les 10.00 a les 20.00 hores), la fira de la bicicleta (de les 10.00 a les 20.00 hores) i el brífing (18.00 hores). A Encamp, dissabte també hi haurà la ja tradicional gimcana infantil (de les 10.00 a les 12.00 hores al parc de l’Ossa), on s’espera un centenar d’infants.

Al llarg de la presentació, a més, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha volgut recordar les principals xifres que es van registrar en l’edició del 2024 a nivell turístic. En aquest sentit, ha destacat que el 93% dels participants van ser turistes i que es va registrar una mitjana de pernoctacions de 2,7 nits, la qual cosa va provocar un impacte econòmic per sobre del milió d’euros. Dels inscrits, el 57,4% ja hi havien participat anteriorment i el 75% van confirmar que hi tornarien. Pel que fa a la valoració global, la passada edició de La Purito va rebre una puntuació de 8,8 sobre 10.

Per al ministre, aquestes dades “demostren el bon estat del turisme esportiu que tenim a Andorra” i, per tant, des d’Andorra Turisme “estem molt satisfets d’acompanyar un any més a La Purito”, un esdeveniment que, enguany, coincideix amb la primera Andorra MoraBanc Clàssica, dues cites que faran que “el calendari esportiu del Principat aquest any estigui força atapeït”, informa l’ANA.