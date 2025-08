Prova ciclista

La novena edició de la Purito 2025 brilla amb més de 1.200 participants i un ambient festiu

L'esdeveniment esportiu manté l’esperit popular i festiu amb l’impuls del ciclista 'Purito' Rodríguez

La novena edició de La Purito 2025 s’ha tornat a convertir en una gran celebració del ciclisme. L’esdeveniment ha transcorregut amb total normalitat i sense incidències, segons han confirmat tant el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, com l’exciclista professional Joaquim ‘Purito’ Rodríguez, un cop finalitzada la cursa. Més de 1.200 persones inscrites han participat en aquesta proposta no competitiva, que ha començat a Sant Julià de Lòria i ha finalitzat a Encamp.

“Sí, estem contentíssims. Ha estat una Purito molt especial. El temps ens ha respectat des de dissabte, perquè la veritat és que la Kids va anar superbé, també la recollida de mallots, el brífing, i avui, amb el canvi de les paelles, crec que ha estat un èxit”, ha valorat Purito. L’exciclista ha participat en la distància de 80 quilòmetres i ha explicat que l’ha gaudida molt. “Tinc 46 anys i crec que, a la llarga, ja se’m fa una mica feixuc, però he disfrutat molt de la vuitanta. El que passa és que, per mi, la Purito comença des de gairebé la setmana passada, amb reunions i compromisos, i arribo al diumenge una mica justet”, ha admès.

Un dels corredors destacats d’aquesta edició ha estat l’exciclista professional Alejandro Valverde, que ha volgut completar el traçat amb un ritme intens. “Vaig estar ahir amb ell tot el dia i avui ja m’ha dit que volia anar ràpid, sobretot al coll de la Gallina. Ara mirarem a l’Strava si ho ha fet o no”, ha comentat Purito.

L’arribada a Encamp ha estat amenitzada amb un pasta party com a avituallament final, on els participants dels tres recorreguts han pogut recuperar forces amb una paella popular preparada per la corporació encampadana. “Una nova edició que, de moment, està funcionant perfectament. Hem pujat a dalt, a l’intermitent, a l’arribada dels Cortals, on hi havia un ambient molt familiar i molt distès”, ha destacat el cònsol Fernàndez.

El cònsol menor també ha confirmat que no s’han registrat incidències destacables. “Ho hem estat parlant precisament amb l’organització i tot ha anat perfecte, des de la sortida a Sant Julià de Lòria fins a l’arribada aquí a Encamp”, ha precisat. Tanmateix, des de l’organització han informat que hi ha hagut un parell de caigudes lleus, però els ciclistes afectats han pogut continuar amb normalitat.

Els responsables de la cursa ja pensen en el futur. “Tenim un any al davant i crec que podem fer alguna cosa molt xula per a la desena edició. A partir de dilluns començarem a fer la valoració d’aquesta i a pensar en el futur”, ha explicat Fernàndez. Purito, per la seva banda, ha afegit: “L’any que ve fem deu anys. Ja tenim coses al cap, però tenim un any per pensar què fer”.

Pel que fa al conveni amb l’organització de La Purito, Fernàndez ha confirmat que el contracte amb Encamp continua vigent i ha remarcat la bona entesa entre les dues parts per a futures renovacions. “Portem nou edicions i, quan s’hagi de renovar, no tindrem cap inconvenient per tirar-ho endavant”, ha assegurat. En el cas de Sant Julià de Lòria, la corporació laurediana ja ha anunciat que el contracte ha estat renovat per cinc anys més.