La natació artística andorrana tanca un 2025 històric amb medalles internacionals i noves fites assolides

La natació artística d’Andorra posa punt final a un 2025 qualificat d’històric per la Federació Andorrana de Natació. Les dues medalles obtingudes als Jocs dels Petits Estats d’Europa, disputats el passat mes de maig, han situat l’any com un dels més rellevants per a una disciplina que es va estrenar en aquesta competició i, alhora, al Principat.
A aquests resultats s’hi afegeix la participació a l’Europeu júnior, que ha contribuït a reforçar la projecció i continuïtat del projecte esportiu. La directora tècnica de la natació artística, Natàlia Meca, ha assenyalat que “estem tancant un any molt important per a nosaltres i que ha estat històric”, tot destacant que el 2026 es presenta com una etapa clau “per seguir creixent i consolidant-nos al país”.
Meca també ha subratllat que el balanç del 2025 inclou “la primera classificació masculina en una competició”, un fet que considera una mostra del bon moment de salut de la disciplina i de la línia de treball marcada per als pròxims anys.
El tancament de la temporada coincideix amb una concentració de treball que la federació duu a terme durant les festes de Nadal. En aquest context, les entrenadores Estel Ferreras i Berta Ferreras han posat en relleu el compromís i l’evolució de les esportistes al llarg de l’any, especialment en la preparació prèvia als Jocs.
Berta Ferreras ha explicat que aquest període és clau per a la creació de les coreografies, una fase que combina el vessant creatiu amb el manteniment de la preparació física, tenint en compte l’exigència de les rutines. L’aprofitament de les vacances escolars permet concentrar hores d’entrenament i treballar de manera equilibrada tots els aspectes tècnics.
Després dels resultats assolits, l’anàlisi de la temporada serveix de base per definir les línies de millora i mantenir els punts forts de cara al nou curs. Segons les entrenadores, els objectius del 2026 es concretaran de manera progressiva, amb la voluntat de continuar consolidant la natació artística dins l’estructura esportiva del país.