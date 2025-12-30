Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El tancament de la temporada coincideix amb una concentració de treball que la federació duu a terme durant les festes de Nadal. | FAN
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Natació

La natació artística andorrana tanca un 2025 històric amb medalles internacionals i noves fites assolides

La Federació Andorrana de Natació destaca els resultats als Jocs dels Petits Estats i la consolidació internacional de la disciplina

La natació artística d’Andorra posa punt final a un 2025 qualificat d’històric per la Federació Andorrana de Natació. Les dues medalles obtingudes als Jocs dels Petits Estats d’Europa, disputats el passat mes de maig, han situat l’any com un dels més rellevants per a una disciplina que es va estrenar en aquesta competició i, alhora, al Principat.

A aquests resultats s’hi afegeix la participació a l’Europeu júnior, que ha contribuït a reforçar la projecció i continuïtat del projecte esportiu. La directora tècnica de la natació artística, Natàlia Meca, ha assenyalat que “estem tancant un any molt important per a nosaltres i que ha estat històric”, tot destacant que el 2026 es presenta com una etapa clau “per seguir creixent i consolidant-nos al país”.

“Estem tancant un any molt important per a nosaltres i que ha estat històric” – Natàlia Meca

Meca també ha subratllat que el balanç del 2025 inclou “la primera classificació masculina en una competició”, un fet que considera una mostra del bon moment de salut de la disciplina i de la línia de treball marcada per als pròxims anys.

El tancament de la temporada coincideix amb una concentració de treball que la federació duu a terme durant les festes de Nadal. En aquest context, les entrenadores Estel Ferreras i Berta Ferreras han posat en relleu el compromís i l’evolució de les esportistes al llarg de l’any, especialment en la preparació prèvia als Jocs.

Berta Ferreras ha explicat que aquest període és clau per a la creació de les coreografies, una fase que combina el vessant creatiu amb el manteniment de la preparació física, tenint en compte l’exigència de les rutines. L’aprofitament de les vacances escolars permet concentrar hores d’entrenament i treballar de manera equilibrada tots els aspectes tècnics.

Després dels resultats assolits, l’anàlisi de la temporada serveix de base per definir les línies de millora i mantenir els punts forts de cara al nou curs. Segons les entrenadores, els objectius del 2026 es concretaran de manera progressiva, amb la voluntat de continuar consolidant la natació artística dins l’estructura esportiva del país.

Comparteix
Notícies relacionades
[Amb vídeo] Aldarulls a la plaça de la Rotonda per les cues davant la Creperia a que obliguen a intervenir la policia
El PS pregunta al Govern quines mesures aplica per garantir la protecció del patrimoni immaterial d’Andorra
El perill d’allaus al Principat baixa a nivell 2, però es manté la precaució a les zones obagues i inclinades

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Carla Mijares i Bartumeu Gabriel s’imposen al segon eslàlom de la Copa Creand FIS disputat a Soldeu
  • Esports
Les seleccions andorranes de voleibol es preparen per el 2026 amb una concentració de Nadal conjunta
  • Esports
Clàudia Gurí s’incorpora a l’staff del primer equip del FC Andorra com a nova responsable de l’àrea de nutrició
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu