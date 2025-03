La modificació de la Llei de patrocini i mecenatge que demana el Clúster d’Esports haurà d’esperar

D’ençà que Margot Llobera va agafar el relleu de Josep Marticella al capdavant de l’Andorra Esports Clúster, el passat agost, va deixar clara la voluntat de modificar la Llei de patrocini i mecenatge per, en termes generals, crear una cultura de patrocini que no existeix al país. Ara bé, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, aquesta modificació –ja presentada– haurà d’esperar.

El motiu per recompondre aquesta llei, segons l’actual presidenta de l’associació, és perquè “és bastant ambigua i hi ha punts que no són clars”. Llobera ha destacat que al Clúster ja hi ha empreses que patrocinen, a més de petites i mitjanes que no tenen aquesta necessitat de fer imatge així com privats, i que els canvis a la llei són perquè pugui integrar totes aquestes ‘branques’. És a dir, es vol aconseguir que, per a les PIME, patrocinar sigui una possibilitat “amb algun avantatge fiscal”, la qual cosa avui dia no existeix.

Per assolir-ho, l’agrupació s’ha nodrit de tota la part tècnica, econòmica i de dret perquè la modificació que han presentat es pugui implementar directament. En tot cas, però, aquesta decisió depèn del Ministeri d’Economia. Cal recordar que l’Andorra Esports Clúster és una entitat publicoprivada –més privada que pública–, en la qual la part pública depèn de la cartera encapçalada per Conxita Marsol. En aquest sentit, el passat dimarts totes dues parts es van reunir en una trobada inicialment pactada pel dilluns 24 de febrer per tractar la modificació de la Llei de patrocini i mecenatge i, segons fonts consultades, des de la cartera d’Economia s’està estudiant com implementar-la tot i que no s’han marcat cap data concreta per prendre una decisió.

En cas de ser acceptada, des del Clúster han assegurat que faran la difusió necessària d’aquesta llei, la qual consideren que ara per ara “no es coneix”, tot celebrant que “traurà càrrega a la part pública” perquè no només dependran d’ella i que les federacions esportives “podran anar a picar portes amb un argument més per tenir ajudes externes”.

Altres projectes del Clúster

Més enllà de la modificació de la Llei de patrocini i mecenatge, l’Andorra Esports Clúster té altres projectes oberts en els quals treballa. El més destacat és l’estudi d’abús de menors en el sector, pel qual ja tenen tancat tot el finançament i confien arrencar-lo aquest 2025 a falta només d’uns serrells burocràtics. D’altra banda, la presidenta de l’associació ha esmentat que estan en una fase d’escoltar els socis “perquè ens diguin què necessiten com a entitat o com a particular”, a més d’arrencar el 2025 “amb molta força” i intentar fer créixer el 8% del PIB que representa l’esport al Principat. La millora de la comunicació del Clúster, com ha recordat Llobera en més d’una ocasió, també entra dins els reptes de l’entitat.