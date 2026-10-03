Cayo, amb Atila, i Terrasa, amb Lola, s’imposen en la prova reina d’una CorreCanins que reuneix 71 equips

Patricio Cayo i Atila, en categoria masculina, i Maria Antonia Terrasa i Lola, en la femenina, s’han imposat aquest dissabte en la prova reina de 12,5 quilòmetres de la segona edició de la CorreCanins Encamp. Els primers han completat el recorregut amb un temps d’1’23.31, mentre que els segons han aturat el cronòmetre en 1’33.52, en una jornada que ha reunit 71 equips formats per un gos i el seu guia.
En la distància de 7,5 quilòmetres, Loïc Garaud i Mulan han aconseguit la victòria masculina amb un registre de 49.51, mentre que Emma Soto i Boira han encapçalat la classificació femenina amb 53.34. Pel que fa a la cursa urbana de tres quilòmetres, Aitor Lizama i Totoro s’han imposat entre els homes amb 8.45 i Mía Antor i Xapa ho han fet entre les dones amb 8.40.
La plaça dels Arínsols ha estat el punt de sortida i arribada de les tres proves i ha concentrat també les activitats paral·leles. Entre aquestes, els assistents han pogut participar en un taller d’agility a càrrec de Kissos i presenciar una exhibició canina del Cos de Policia, a més de les propostes instal·lades al ‘village’.
La cita ha mantingut també el seu vessant solidari en favor de GosSOS. En aquest sentit, per cada inscripció, el Comú d’Encamp destina dos euros a l’entitat per contribuir a la seva tasca de protecció i acollida dels gossos i al foment de l’adopció responsable.