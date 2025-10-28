Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  L'expedició andorrana, en un entrenament. | FAndKarate
  Esports
Karate

La FAndKarate afronta l’Europeu dels Petits Estats amb un equip jove i ambiciós format per un total de nou membres

Hi seran Silvio Moreira, Maria Ubiergo, Andrea i Marc Subirats, Paulo Domingues, Aina Padilla, Inés Chevalier, Berta Moreno i Unai Santos

La Federació Andorrana de Karate (FAndKarate) afronta aquesta setmana una nova cita internacional amb la participació en l’11è Campionat d’Europa dels Petits Estats, que se celebrarà del 31 d’octubre al 2 de novembre a Làrnaca (Xipre). L’expedició estarà formada per nou esportistes que competiran en les modalitats de kata i kumite, abastant des de la categoria sub14 fins a la sènior: Silvio Moreira (Kata masculí sènior), Maria Ubiergo (Kata femení júnior i sènior), Andrea Subirats (Kata femení cadet), Paulo Domingues (Kata masculí cadet i Kumite -52 kg), Aina Padilla (Kumite femení cadet -47 kg), Inés Chevalier (Kumite femení sub14 -52 kg), Berta Moreno (Kumite femení sub14 -42 kg), Unai Santos (Kumite masculí sub14 -45 kg) i Marc Subirats (Kumite masculí sub14 -45 kg).

“La base està creixent molt, i els nostres semielit estan consolidant el seu nivell” – Sandra Herver

La directora tècnica de la FAndKarate, Sandra Herver, ha valorat molt positivament la preparació de l’equip i el moment que viu el karate andorrà: “Portem un equip jove i molt treballador”. “La base està creixent molt, i els nostres semielit estan consolidant el seu nivell”, ha afegit, mostrant-se molt satisfeta amb la feina que s’està fent i amb la projecció que està agafant aquest esport.

