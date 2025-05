Natació

La FAN fixa la consolidació de l’artística i la superació de medalles com als objectius principals per als Jocs

La natació tindrà 10 atletes masculins i quatre de femenines, mentre que l'artística comptarà amb quatre representants femenines

A 13 dies de l’inici dels Jocs dels Petits Estats, la Federació Andorrana de Natació (FAN) ha presentat aquest dimecres el que serà l’equip participant en les aigües de la cita internacional. En total, la natació tindrà 10 atletes masculins i quatre atletes femenins que participaran en 48 proves, mentre que la natació artística –enguany, disciplina debutant– comptarà amb quatre representants femenines que disputaran la totalitat de les proves. Una delegació que “és molt bona”, segons ha declarat el president de FAN, Joan Clotet, i que ja és més gran de la que es va enviar a Malta 2023. Els objectius de la natació, però, es fixen en superar les cinc medalles assolides en la darrera edició (quatre bronzes i una plata) i les sis de Hocine Haciane a Andorra 2005.

“Ens hem preparat des de fa quasi dos anys, era un objectiu de la federació des de l’inici”, ha explicat Clotet. Tot l’esforç, ara es reflectirà a les piscines del centre esportiu dels Serradells on “més que posar-nos un objectiu de les medalles, volem que gaudeixin i així, segurament arribaran als resultats”, ha expressat el president. En aquest sentit, el director tècnic de natació de la federació, Alfonso Maltrana, ha mencionat que “poden haver-hi sorpreses” pel que fa als resultats, i un dels exemples són els recents rècords d’Andorra assolits per Nàdia Tudo en distancies més curtes que la seva habitual (els 200 metres braça). “Els 200 ja els té molt per la mà, però que estigui fent records en distancies més curtes és molt bon senyal”, ha revelat, destacant que hi ha molta il·lusió per part de tots els nedadors en ser la cita més gran de la disciplina.

Els 10 participants masculins de la natació són Bernat Lomero (50 i 100 metres lliures i 50 metres papallona), Alex Ferriz (50, 100 i 200 metres esquena), Patrick Pelegrina (50, 100 i 200 metres braça), Kevin Teixeira (400, 800 i 1.500 metres lliures i 200 metres estils), Tomàs Lomero (50 i 100 metres lliures i papallona), Arnau Segarra (200 metres estils i lliures), Aritz Moreno (800 i 1.500 metres lliures), Biel Cuen (200 metres papallona, 200 i 400 metres estils i lliures), Mauro Sànchez (100 i 200 metres papallona) i Max Suárez (50, 100 i 200 metres estils). Tots ells poden ser seleccionats per a les tres proves dels relleus masculins que disputarà el ‘Team Andorra’ (4×100 metres lliures i estils, i 4×200 metres lliures). D’altra banda, la representació femenina anirà a carrec de Nàdia Tudo (200 metres papallona; 50, 100 i 200 metres braça; i 200 i 400 metres estils), Alexandra Mejía (400, 800 i 1.500 metres lliures, i 400 metres estils), Isabel Montoro (50 i 100 metres esquena) i Clara Galí (50, 100 i 200 metres lliures).

Pel que fa a l’artística, la directora tècnica de la secció de la FAN, Natàlia Meca, ha esmentat que els objectius principals són poder obtenir la màxima puntuació possible i continuar fent créixer l’esport al país. “Estic molt orgullosa de les noies perquè han demostrat compromís i esperit de superació en la disciplina”, ha destacat. En total, set països formaran part del debut de la natació artística, on Andorra, Luxemburg i Liechtenstein tindran els equips més joves. “No ha de ser un impediment, perquè amb el nou reglament amb les ‘coach cards’ i les ‘basemarks’ pot passar de tot”, ha concretat. Aquí, participarà Jasmine Serrano en solo tècnic i lliure, i també formarà parella en el duet tècnic i lliure amb Zoe Palau, qui també participarà en el solo lliure. Pel que fa a Mariona Casas, participarà en la modalitat de solo tècnic i en les dues de duet amb Aran van den Eerenbeemt.

Clotet apel·la a què s’aprofitin les places universals

Aprofitant l’ocasió, els mitjans de comunicació també han demanat a Clotet sobre la situació de la FAN amb el Comitè Olímpic Andorrà (COA) per les mínimes. El president de la federació ha mencionat que aquestes es van decidir conjuntament i els nedadors les han complert per aquests Jocs. Tanmateix, pel que fa als Jocs Olímpics, ha indicat que l’objectiu és que els atletes puguin tenir la mínima A i, si no, la mínima B. “Nosaltres lluitarem perquè es puguin aprofitar les invitacions sempre que les tinguem”, ha conclòs, revelant que després dels Jocs tornaran amb les converses, informa l’ANA.