  • L'entrenador del MoraBanc, Žan Tabak, donant indicacions als seus jugadors. | BC MoraBanc Andorra
Arnau Ojeda Garcia
Bàsquet - Lliga Endesa

El MoraBanc iguala les victòries dels seus rivals de permanència, però Tabak reitera que “la situació no ha canviat”

El tècnic tricolor valora el suport de l'afició: "És una pista complicada i, quan tens el públic amb tu, com avui i com sempre, no és fàcil guanyar

Amb la victòria de diumenge davant el BAXI Manresa (104-94) i l’anterior contra La Laguna Tenerife (89-90), el MoraBanc Andorra suma dos partits consecutius guanyant, una fita que només havia aconseguit una vegada aquesta temporada i va ser al mes de novembre, quan va superar l’Unicaja i el San Pablo Burgos de manera consecutiva.

Ja fa setmanes que cada duel dels tricolor es considera una ‘final’ i en les dues darreres jornades els andorrans han salvat els mobles per poder continuar en la lluita per la permanència. I ara, estan més vius que mai. Tot i que l’equip continuï en zona de descens a causa de l’average general, el MoraBanc ja ha igualat a victòries (9) el Casademont Saragossa, el Dreamland Gran Canària i el San Pablo Burgos, 16è, 15è i 14è classificats, respectivament.

“En la nostra situació no ha canviat res […] Necessitem intentar guanyar el següent partit. Si el guanyem, bé, i si no el guanyem, arribarem al següent” – Žan Tabak

En aquest context, i malgrat el gran ambient que es va viure a la Bombonera, el tècnic ,Žan Tabak, ha preferit –tal com ja va fer la setmana passada– abaixar l’eufòria. “En la nostra situació no ha canviat res […] Necessitem intentar guanyar el següent partit. Si el guanyem, bé, i si no el guanyem, arribarem al següent”, ha afirmat.

En aquest sentit, Tabak ha posat en valor la importància dels darrers triomfs, no per la situació a la classificació, sinó per l’autoestima de la plantilla. “Ara són jugadors que ja han sumat victòries”, ha esmentat, tot reiterant que quant a la resta no ha canviat res. “Estem amb l’aigua fins aquí, igual que ahir. A mi m’agradaria dir-te que estem bé, però estem igual”.

Entrant en detalls del duel, Tabak ha posat en relleu que ha estat el primer partit “des que soc aquí que guanyem contra un equip que juga la seva carta física”, ha indicat, tot recordant que, segons ell, “els partits que havíem guanyat fins ara havien estat contra equips bons, però equips que es basen més en el seu talent que no pas en la capacitat física”. Per aquest motiu, Tabak ha considerat que “té molt mèrit”.

“Els partits que havíem guanyat fins ara havien estat contra equips bons, però equips que es basen més en el seu talent que no pas en la capacitat física” – Žan Tabak

Finalment, el tècnic croat ha valorat el suport de l’afició que diumenge va omplir el Pavelló Toni Martí de gom a gom. “Sempre recordo venir a jugar aquí i és un desplaçament complicat”, ha recordat. Així, ha deixat clar que el factor Bombonera serà clau per al tram final. “És una pista complicada i, quan tens el públic amb tu, com avui i com sempre, no és fàcil guanyar. No és fàcil guanyar i per a nosaltres és molt més fàcil jugar”, ha sostingut.

