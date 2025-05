Cita continental

La FAF posa a la venda les entrades de l’Andorra-Anglaterra del pròxim 7 de juny a un preu únic de 80 euros

L'ens posa a disposició sis sectors diferents de la tribuna inferior central de l’RCDE Stadium: a hores d'ara 3.164 entrades

Un dels darrers serrells per acabar-se de saber envers el partit entre Andorra i Anglaterra era el preu de les entrades, i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) l’ha anunciat avui: 80 euros. Les localitats que la federació ha posat a disposició, a hores d’ara 3.164 entrades de sis sectors diferents, es troben a la tribuna inferior central de l’RCDE Stadium de Cornellà-El Prat.

L’encontre correspon a l’obertura de la pròxima finestra de la fase de classificació per al Mundial del 2026, que es jugarà el 7 de juny (18.00 hores) i que hauria de servir per encetar, de forma oficial, l’estadi que l’ens està ultimant a Encamp i al que li resta aproximadament un mes per estar totalment operatiu. Cal recordar que la infraestructura encampadana no serà l’escenari del matx principalment per afers amb el sistema elèctric. “Els estudis no van ser els més adients, però s’ha trobat ja la solució i s’està treballant en ella”, va dir fa un mes el secretari general de la FAF, David Rodrigo.

Per fer memòria, el lloguer de l’estadi de l’Espanyol s’enfila als 100.000 euros, xifra a la qual s’ha de sumar l’IVA i altres despeses com el transport, l’hotel o les dietes i que la federació andorrana pretén recuperar, almenys parcialment, amb la venda d’entrades. Com que el partit cau en dissabte, des de la FAF van esmentar estar estudiant implementar alguna acció per facilitar el desplaçament a l’afició tricolor.

D’altra banda, com va informar EL PERIÒDIC, la UEFA encara no té fixat cap estadi on jugar el partit de tornada entre totes dues seleccions, programat per al 6 de setembre (18.00 hores). Tot apunta que no serà a Wembley, on els vigents subcampions d’Europa juguen com a locals, i sembla ser que s’estan valorant alternatives ubicades més al nord del país, com Anfield, a Liverpool, o Old Trafford, a Manchester.