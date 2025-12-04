La FAF manté oberta la continuïtat de l’FC Andorra al nou estadi d’Encamp, però amb la ‘mosca darrere l’orella’

Durant la presentació del pla estratègic de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per al període 2025/28, el seu president, Fèlix Álvarez, ha reconegut que estan amb converses amb l’FC Andorra perquè aquest pugui continuar fent servir l’estadi d’Encamp. Això sí, aquestes “estan sent massa prudents”. I és que, des de l’ens futbolístic, tenen la mosca darrere l’orella.
“Una de les coses que vam dir quan vam negociar va ser que necessitàvem conèixer els costos per saber si, en aquest cas, la part econòmica els podria encaixar, i ja ens estem emportant alguna sorpresa”, ha assenyalat Álvarez, fent referència a despeses més elevades del que inicialment preveien. En aquest sentit, ha posat d’exemple la factura de la llum, la qual, entre altres aspectes, “ens serviran per valorar si el que estem cobrant per la cessió del camp és correcte o no”.
En tot cas, el president de la FAF ha mencionat que les converses s’han traslladat a un segon pla tenint en compte l’actual situació de l’FC Andorra, en mala dinàmica de resultats i cercant substitut a Ibai Gómez. “No ho hem acabat de concretar”, però la predisposició hi és.
Demanat per un possible espònsor que posi nom a l’estadi –i evidentment una injecció econòmica–, el mandatari ha reconegut estar en converses, una decisió “que sempre hem dit que considerem important” i amb la qual no es volen precipitar.