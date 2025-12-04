Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Pol Forcada Quevedo
La FAF manté oberta la continuïtat de l’FC Andorra al nou estadi d’Encamp, però amb la ‘mosca darrere l’orella’

L'ens fa referència a despeses més elevades del que inicialment preveien, com la factura de la llum, per revalorar el cost de la cessió

Durant la presentació del pla estratègic de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per al període 2025/28, el seu president, Fèlix Álvarez, ha reconegut que estan amb converses amb l’FC Andorra perquè aquest pugui continuar fent servir l’estadi d’Encamp. Això sí, aquestes “estan sent massa prudents”. I és que, des de l’ens futbolístic, tenen la mosca darrere l’orella.

“Una de les coses que vam dir quan vam negociar va ser que necessitàvem conèixer els costos per saber si, en aquest cas, la part econòmica els podria encaixar, i ja ens estem emportant alguna sorpresa”, ha assenyalat Álvarez, fent referència a despeses més elevades del que inicialment preveien. En aquest sentit, ha posat d’exemple la factura de la llum, la qual, entre altres aspectes, “ens serviran per valorar si el que estem cobrant per la cessió del camp és correcte o no”.

En tot cas, el president de la FAF ha mencionat que les converses s’han traslladat a un segon pla tenint en compte l’actual situació de l’FC Andorra, en mala dinàmica de resultats i cercant substitut a Ibai Gómez. “No ho hem acabat de concretar”, però la predisposició hi és.

Demanat per un possible espònsor que posi nom a l’estadi –i evidentment una injecció econòmica–, el mandatari ha reconegut estar en converses, una decisió “que sempre hem dit que considerem important” i amb la qual no es volen precipitar.

Un FC Andorra fràgil defensivament cau en segona ronda de la Copa del Rei contra la Cultural Leonesa (4-2)

L’USdA reclama que l’Executiu garanteixi increments salarials vinculats a l’IPC per frenar la pèrdua adquisitiva
L’ocupació hotelera del novembre s’incrementa fins a fregar el 70% i confirma la tendència positiva de l’any
Mor als 57 anys Maria del Carmen Garcia Oliva, vinculada al Partit Socialdemòcrata d’Encamp

  • Esports
L’objectiu a futur: augmentar el nombre d’andorrans a les lligues nacionals i que els clubs siguin més professionals
  • Esports
El Ministeri d’Esports posa el fre de mà als estatuts de la FAC i tanca la porta a què els càrrecs directius puguin cobrar
  • Esports
La Federació de Futbol vol ser més independent de la FIFA i la UEFA, aportadors del 90% del pressupost
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
