La FAF celebra l’entesa amb Govern i tanca la crisi del futbol andorrà: “Ha imperat el diàleg i la bona sintonia”

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha confirmat avui que la reunió mantinguda amb el Govern ha servit per resoldre la crisi oberta aquesta setmana arran de les noves condicions per als jugadors extracomunitaris i el tancament temporal de les instal·lacions federatives. Segons ha informat l’ens en un comunicat, la trobada ha estat “molt productiva per a les dues institucions” i ha imperat “el diàleg i la bona sintonia”.
Durant la trobada, celebrada aquest matí, s’han estudiat les casuístiques dels expedients presentats ahir i s’han establert les bases per garantir que la competició es pugui desenvolupar amb normalitat. La FAF ha afegit que anunciarà en els pròxims dies la data d’inici de la Lliga Multisegur Assegurances, la qual no començarà aquest cap de setmana ni el següent, ja que en aquest cas hi ha compromisos internacionals de la selecció.
La reunió ha arribat després d’uns dies convulsos en què la FAF va decidir tancar sobtadament les seves instal·lacions com a mesura de pressió, deixant l’FC Andorra sense estadi per al seu partit i generant una forta polèmica. El Govern va lamentar que la decisió es fes pública sense una negociació prèvia, però va obrir la porta a un diàleg immediat. Amb l’entesa assolida avui, federació i Executiu posen punt final a l’episodi i encaren amb més serenor l’inici del curs, el qual haurà d’arrencar després dels compromisos del combinat nacional.