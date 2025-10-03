Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El president de la FAF, Fèlix Álvarez, sortint de la reunió del dimecres amb els clubs. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Futbol nacional

La FAF celebra l’entesa amb Govern i tanca la crisi del futbol andorrà: “Ha imperat el diàleg i la bona sintonia”

La reunió d'avui entre ambdues parts ha estat "molt productiva", segons la federació, i permetrà encarar l'inici de la Multisegur amb normalitat

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) ha confirmat avui que la reunió mantinguda amb el Govern ha servit per resoldre la crisi oberta aquesta setmana arran de les noves condicions per als jugadors extracomunitaris i el tancament temporal de les instal·lacions federatives. Segons ha informat l’ens en un comunicat, la trobada ha estat “molt productiva per a les dues institucions” i ha imperat “el diàleg i la bona sintonia”.

Durant la trobada, celebrada aquest matí, s’han estudiat les casuístiques dels expedients presentats ahir i s’han establert les bases per garantir que la competició es pugui desenvolupar amb normalitat. La FAF ha afegit que anunciarà en els pròxims dies la data d’inici de la Lliga Multisegur Assegurances, la qual no començarà aquest cap de setmana ni el següent, ja que en aquest cas hi ha compromisos internacionals de la selecció.

La reunió ha arribat després d’uns dies convulsos en què la FAF va decidir tancar sobtadament les seves instal·lacions com a mesura de pressió, deixant l’FC Andorra sense estadi per al seu partit i generant una forta polèmica. El Govern va lamentar que la decisió es fes pública sense una negociació prèvia, però va obrir la porta a un diàleg immediat. Amb l’entesa assolida avui, federació i Executiu posen punt final a l’episodi i encaren amb més serenor l’inici del curs, el qual haurà d’arrencar després dels compromisos del combinat nacional.

L’estira-i-arronsa continua: la FAF reobre totes les instal·lacions 24 hores després i el Govern contraataca

ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Entrevistes esportives
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
