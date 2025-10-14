La FAF agraeix a la UEFA i a la FIFA el suport econòmic en la inauguració de l’estadi: “Vam estar a punt de no fer-ho”

Poques hores abans de l’estrena futbolística de la selecció absoluta al Nou Estadi de la FAF, ha tingut lloc l’acte d’inauguració adreçat a institucions i autoritats. En aquest context, el president de la Federació Andorrana de Futbol, Fèlix Álvarez, ha pronunciat un discurs amb la presència d’autoritats de la UEFA i de la FIFA, concretament el director adjunt de la Divisió d’Associacions Nacionals de la UEFA, Thierry Favre, i el director de les Associacions Europees de la FIFA, Elkhan Mammadov.
En el parlament, Álvarez ha afirmat que “per a nosaltres és un orgull inaugurar aquest camp”, tot recordant que “vam estar a punt de no fer-ho perquè el tema econòmic ens va condicionar, però finalment, gràcies a la UEFA, a la FIFA i als nostres recursos, vam poder tirar el projecte endavant”. En aquest sentit, cal destacar que la UEFA ha donat suport amb el 60% del pressupost de l’estadi i, juntament amb la FIFA, han cobert el 90% de les despeses gràcies a diferents programes.
Al seu torn, Favre ha remarcat el finançament del 60% del projecte: “hem donat suport des del principi”. Seguidament, ha donat pas a un vídeomissatge del president de la UEFA, Aleksander Čeferin, en el qual ha subratllat que “aquest és un pas molt important pel futbol andorrà” i ha desitjat el millor “en aquest nou capítol per a l’esport al país”.
Per part de la FIFA, Mammadov ha felicitat la federació per “aquest pas endavant” i ha recordat la seva darrera visita, fa divuit mesos, en la inauguració del centre d’entrenament de la Massana, en la qual la màxima organització futbolística també va col·laborar. “Aquest és un gran exemple de com s’han d’invertir els fons del programa”, ha subratllat.
De la mateixa manera que Favre, Mammadov ha donat pas a un vídeomissatge del president de la FIFA, Gianni Infantino. En aquest, el màxim mandatari de l’organització ha recalcat el valor emocional de tenir un estadi nacional. “És un gran orgull per a mi dir que el vostre somni de tenir aquest estadi totalment equipat és ara una realitat gràcies al nostre suport.”
El futur de l’estadi, millores i la possibilitat de participar al Mundial 2030
Posteriorment, Álvarez ha ponderat que el desig de la federació hauria estat inaugurar aquest estadi davant Anglaterra —“no va poder ser”—, tot remarcant que “els partits que s’han jugat aquí anteriorment han servit per veure com evolucionava la instal·lació”. Una instal·lació que, per a la FAF, era molt important que es pogués considerar “casa nostra” i que, segons ha pogut conversar amb els representants de la UEFA i la FIFA, “tot són elogis” cap a la infraestructura, la qual, cal puntualitzar, és de categoria 4, la més alta de totes.
Pel que fa a l’ús d’aquest estadi, segons ha explicat Álvarez, “la que mana és la gespa i les hores d’ús que ens aconsellin”, però l’objectiu és “jugar-hi el màxim de partits possibles”. Un dels pròxims enfrontaments que acollirà el camp serà el de la selecció femenina, que s’enfrontarà a Gibraltar la setmana que ve. “Intentarem que totes les nostres seleccions de formació també puguin jugar aquí.” Tanmateix, el president ha deixat clar que “per a nosaltres, obrir aquesta instal·lació per un partit té un cost, i això ho haurem d’anar valorant”.
Quant a futures millores en la infraestructura, Álvarez ha informat que la idea és afegir la grada que hi ha darrere la porteria i cobrir les graderies que no ho estan, tot i que el més immediat és acabar la seu social. “Això és el que tenim més en ment, i posteriorment ja veurem què ve.” Tot aprofitant els programes d’ajuda de la UEFA i la FIFA.
En referència al nom comercial de l’estadi, el màxim mandatari de la FAF ha informat que aquest “ara mateix està en un punt mort. No ens volem precipitar, perquè pensem que és una decisió prou important i que serà un acte històric.” En aquest aspecte, Álvarez ha apuntat que han arribat propostes, però “algunes provenien de marques que no tenen res a veure amb Andorra ni amb el futbol”, ha dit. Per aquest motiu, el president ha destacat que no “podem perdre la nostra identitat”.
Finalment, Álvarez ha parlat de la possibilitat d’acollir alguna selecció durant el Mundial del 2030, part del qual es disputarà a Espanya i Portugal. “Era una idea una mica descabellada, però quan hi havia l’anterior junta de la Federació Espanyola de Futbol, una de les converses que vam tenir era que nosaltres poguéssim ser una seu d’entrenament per a alguna selecció.” Una idea que no s’ha tornat a parlar amb la nova junta, però davant la qual Álvarez es mostra encantat “encara que sigui només per entrenar”, ha conclòs.