La FAE valora positivament els resultats aconseguits a l’alpí i reconeix uns “Jocs difícils” en la disciplina de fons

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha posat punt final a la seva participació als Jocs Olímpics de Milano-Cortina 2026 amb sensacions dispars entre les seccions d’alpí i de fons. Si bé en alpí el balanç és globalment satisfactori, en fons s’assumeix que la competició ha estat més complicada del previs .
El director de la secció d’alpí, Roger Vidosa, ha fet una valoració optimista després de més de dues setmanes de competició: “Per a mi el balanç general és positiu en el sentit que hem tingut alguns resultats molt bons com el del Joan Verdú, el Xavi Cornella o la Jordina Caminal”.
“Per a mi el balanç general és positiu en el sentit que hem tingut alguns resultats molt bons com el del Joan Verdú, el Xavi Cornella o la Jordina Caminal” – Roger Vidosa
En l’àmbit esportiu, els resultats més destacats han estat la 10a posició de Joan Verdú en gegant, la 21a de Xavier Cornella en eslàlom i la 24a de Jordina Caminal en descens. Tot i això, la competició també ha deixat contratemps importants. Cande Moreno es va lesionar al descens —serà operada de creuats el 12 de març—, mentre que Carla Mijares va competir arrossegant molèsties físiques que li van impedir mostrar la seva millor versió.
Vidosa no ha obviat la part més dura dels Jocs amb la lesió de Moreno: “Li dono molts ànims, espero que tingui una bona operació i una bona recuperació”. En relació a Mijares, Vidosa ha lamentat la lesió a un múscul que passa per la tíbia, la qual “li genera molt dolor des de fa temps”. “Tot i així ha decidit competir, ha fet el que ha pogut, ha estat molt valenta de fer-ho. No ha pogut treure la seva millor versió, però és una llàstima que aquest tipus de lesió et toqui en uns Jocs, que és cada quatre anys, però l’esport és així”.
“Tot i així [Mijares] ha decidit competir, ha fet el que ha pogut, ha estat molt valenta de fer-ho” – Roger Vidosa
Amb la mirada posada en el futur, el director es mostra ambiciós de cara al nou cicle olímpic: “Espero que aquest súper equip que tenim, entre nois i noies, d’aquí a quatre anys estiguem preparats per anar a buscar llocs a prop, fins i tot, de les medalles”.
Del Val: “Han estat uns Jocs difícils”
D’altra banda, en la secció de fons, el director Xabier del Val ha fet una lectura més continguda de la participació andorrana: “Han estat uns Jocs difícils”. Només Gina del Rio va poder competir, ja que Irineu Esteve va haver d’abandonar la vila olímpica abans de temps per no trobar-se en condicions físiques òptimes. Del Rio va finalitzar 47a a l’sprint en clàssic, 44a a l’skiathlon i 35a als 10 quilòmetres en estil lliure.
Del Val ha reconegut que els objectius marcats a principi de temporada no s’han pogut assolir: “Crec que, de manera global, han estat uns Jocs difícils, on potser no hem aconseguit els resultats que ens podíem haver marcat a principi de temporada. Però, l’esport és així i a vegades les coses no surten com volem”.
A més, ha volgut destacar el seu debut olímpic: “Han estat els seus primers Jocs, és molt jove i l’objectiu era debutar, aprendre i agafar experiència, i crec que això ho hem fet, segur”. Tot i un inici exigent i un petit constipat que va afectar el seu rendiment, el director ha valorat especialment la darrera prova.
“Potser no hem aconseguit els resultats que ens podíem haver marcat a principi de temporada. Però, l’esport és així i a vegades les coses no surten com volem” – Xabier del Val
Del Val ha volgut destacar el seu debut olímpic: “Han estat els seus primers Jocs, és molt jove i l’objectiu era debutar, aprendre i agafar experiència, i crec que això ho hem fet, segur”. Tot i un inici exigent i un petit constipat que va afectar el seu rendiment, el director ha valorat especialment la darrera prova.