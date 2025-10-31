Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un instant de la reunió. | FESA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí

La FAE participa en la reunió de la Federació Europea d’Esquí amb motiu de la primera Copa del Món d’esquí alpí

Celebrada a Sölden, per part tricolor hi prenen part el president de l'ens, Pepi Pintat, el vicepresident, Patrick Toussaint, i el gerent, Carles Visa

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va estar present el passat cap de setmana a la reunió de la Federació Europea d’Esquí (FESA), celebrada a Sölden amb motiu de la primera Copa del Món d’esquí alpí. A l’acte van assistir el president de la FAE, Pepi Pintat, el vicepresident, Patrick Toussaint, i el gerent, Carles Visa, sumant un total de 36 delegats d’arreu del continent.

L’informe del Management Board de la FESA sobre la temporada 2024/25 va ser el centre de la reunió, destacant especialment els avenços en la formació de joves talents i el desenvolupament estructural. “La família europea de l’esquí continua creixent, i la professionalització de la FESA iniciada fa dos anys comença a donar fruits”, va declarar la seva presidenta, Roswitha Stadlober.

Un projecte clau per al futur és el primer programa Erasmus+, que dona suport a iniciatives europees de formació per a joves atletes

Un projecte clau per al futur és el primer programa Erasmus+, que dona suport a iniciatives europees de formació per a joves atletes. Així mateix, està prevista una nova sol·licitud a la Unió Europea el març de l’any vinent per ampliar la FESA Alpine Speed Academy, amb l’objectiu de reforçar encara més les disciplines de velocitat per a joves a nivell europeu. Un altre projecte amb visió és el dels Campionats Europeus de Salt FESA.

Amb l’adhesió d’Albània, els nous projectes de suport i el reforç de la xarxa europea, la FESA “consolida el seu paper com a institució central per al desenvolupament de l’esquí i el snowboard a Europa”, han citat des de la FAE.

Comparteix
Notícies relacionades
Ibai Gómez celebra l’actitud dels seus contra el Valle de Egüés i reconeix que no es posen sostre a la Copa del Rei
Els panellets del Principat tornen a endolcir Tots Sants amb una combinació de tradició i propostes innovadores
AR+I i el Barcelona Supercomputing Center impulsen la formació i la recerca a Andorra en llengua i canvi climàtic

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra es retroba a Sarriguren, domina i obté el bitllet per la segona ronda de la Copa del Rei (1-5)
  • Esports
El MoraBanc Andorra visita aquest dissabte un Dreamland Gran Canària en hores baixes i amb la mateixa dinàmica
  • Esports
Carla Mijares i Íria Medina preparen les primeres curses de la temporadaa Finlàndia perfilant els darrers detalls
Publicitat
Entrevistes esportives
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu