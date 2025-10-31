La FAE participa en la reunió de la Federació Europea d’Esquí amb motiu de la primera Copa del Món d’esquí alpí

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va estar present el passat cap de setmana a la reunió de la Federació Europea d’Esquí (FESA), celebrada a Sölden amb motiu de la primera Copa del Món d’esquí alpí. A l’acte van assistir el president de la FAE, Pepi Pintat, el vicepresident, Patrick Toussaint, i el gerent, Carles Visa, sumant un total de 36 delegats d’arreu del continent.
L’informe del Management Board de la FESA sobre la temporada 2024/25 va ser el centre de la reunió, destacant especialment els avenços en la formació de joves talents i el desenvolupament estructural. “La família europea de l’esquí continua creixent, i la professionalització de la FESA iniciada fa dos anys comença a donar fruits”, va declarar la seva presidenta, Roswitha Stadlober.
Un projecte clau per al futur és el primer programa Erasmus+, que dona suport a iniciatives europees de formació per a joves atletes
Un projecte clau per al futur és el primer programa Erasmus+, que dona suport a iniciatives europees de formació per a joves atletes. Així mateix, està prevista una nova sol·licitud a la Unió Europea el març de l’any vinent per ampliar la FESA Alpine Speed Academy, amb l’objectiu de reforçar encara més les disciplines de velocitat per a joves a nivell europeu. Un altre projecte amb visió és el dels Campionats Europeus de Salt FESA.
Amb l’adhesió d’Albània, els nous projectes de suport i el reforç de la xarxa europea, la FESA “consolida el seu paper com a institució central per al desenvolupament de l’esquí i el snowboard a Europa”, han citat des de la FAE.