La FAC i ProCyclingStats impulsen el debut de quatre ciclistes andorrans a la primera cursa UCI per etapes a l’Índia

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) fa un pas endavant en la internacionalització del ciclisme nacional amb una nova col·laboració amb ProCyclingStats, la plataforma de referència mundial en dades i estadístiques ciclistes. Fruit d’aquest acord, l’equip debutarà del 19 al 23 de gener a la ‘Pune Grand Tour’, la primera cursa per etapes de categoria UCI que es disputa a l’Índia.
El projecte tindrà una clara empremta andorrana, tant en l’estructura tècnica com en la composició de l’equip. La direcció esportiva anirà a càrrec de Víctor de la Parte, exciclista professional i actual director tècnic de la FAC, un fet que reforça l’arrelament del projecte al país.
La selecció per afrontar la cita asiàtica estarà formada per sis corredors, quatre dels quals són andorrans i tenen 20 anys o menys: Enzo Fuentes, Gerard Mora, Miquel Naudi i Martí Riera. Completen l’equip el noruec Jonas Hjorth i el neerlandès Rinz van der Staal, configurant una combinació de talent local i projecció internacional.
Segons expliquen des de l’organització, la iniciativa respon a la voluntat d’oferir experiències competitives d’alt nivell a joves ciclistes, tot combinant-los amb corredors i membres de l’staff amb més trajectòria. Un model que aposta pel desenvolupament sostenible del talent i per preparar els esportistes per a l’elit professional.
“El Pune Grand Tour no és només un objectiu esportiu, sinó també un entorn d’aprenentatge. En combinar joventut i experiència, creem un equip que pot rendir avui i créixer de cara al futur”, ha destacat Stephan van der Zwan, CEO de ProCyclingStats, resident a Andorra des de fa quatre anys.
Per la seva banda, de la Parte ha subratllat el valor formatiu de la participació: “És un projecte molt ambiciós per a nosaltres. Portar els joves a competir fora en una cursa professional, amb equips de gran nivell, serà clau per al seu desenvolupament. És una experiència única que afronten amb molta dedicació”.