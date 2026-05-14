Espot reivindica els olímpics andorrans dels Jocs de Milà-Cortina com un “exemple de perseverança i talent”

El Govern ha ofert aquest dijous una recepció institucional als esportistes andorrans que han competit als Jocs Olímpics d’hivern de Milà-Cortina per posar en valor la seva participació i els resultats aconseguits durant la cita olímpica. L’acte ha comptat amb la presència del cap de Govern, Xavier Espot; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes.
Durant la trobada, Espot ha felicitat els membres de la delegació tricolor i ha destacat que han estat “un exemple de perseverança i talent”. El mandatari ha remarcat, a més, que els esportistes han evidenciat que “l’esport no només es mesura amb els resultats, sinó també amb la capacitat d’aixecar-se i tirar endavant”.
Per la seva banda, Bonell ha refermat la voluntat de l’Executiu de continuar impulsant l’esport d’alt rendiment i ha avançat que les federacions amb programes destinats a esportistes d’elit disposaran d’un augment de les subvencions. Entre aquestes, la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) percebrà una aportació superior a la dels anys anteriors.
La ministra ha explicat que aquesta ampliació dels ajuts respon a les necessitats econòmiques que comporta competir al màxim nivell esportiu. “Veient els resultats dels Jocs Olímpics, tant d’hivern com d’estiu, ens hem adonat que calia reforçar i crear aquest apartat específic a les subvencions per a les federacions amb programes per a esportistes d’elit”, ha conclòs.