Roger Puig posa el punt final als Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo sense poder acabar la prova d’eslàlom

Roger Puig ha posat avui punt final a la seva participació en els Jocs Paralímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo després de no poder completar l’eslàlom, en una jornada extremadament complicada marcada per les condicions meteorològiques. En aquest sentit, la prova ha començat amb més de 20 centímetres de neu nova i molt humida, i amb una hora de retard.
En aquestes condicions, l’andorrà ha tingut diversos problemes d’equilibri durant la baixada. Després de l’entrada al segon mur, un interior en una porta l’ha deixat fora del traçat, quedant eliminat de la competició. En tot cas, la cita olímpica l’ha clos amb bona nota. Cal recordar que va obtenir el diploma olímpic en descens amb un cinquè lloc. També va ser 11è en supergegant i no va acabar la combinada en no completar precisament el supergegant.