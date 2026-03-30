La Cronoescalada nocturna del Pas de la Casa reviu aquest dissabte amb l’objectiu d’esdevenir una cursa popular

Tres anys després des de la darrera edició, la Cronoescalada nocturna el Pas de la Casa torna per celebrar la seva 28a edició amb la voluntat d’esdevenir una cursa popular i accessible per a tothom, on es reuneixin tant els competidors d’esquí de muntanya com aquells que s’inicien en aquesta disciplina.
El pròxim dissabte 4 d’abril, l’estació d’esquí del Pas acollirà aquesta carrera “mítica”, segons l’ha definit el vicepresident del Club Pirinenc Andorrà, Roc Adran, qui ha destacat la importància de “reviure aquesta competició”.
Durant la presentació de la cursa, s’ha indicat que el nombre de places estarà limitat amb un topall de cinquanta i que és obligatori fer una inscripció prèvia –a la pàgina web de topcrono– amb el mateix dissabte fins a les 17.00 hores com a data límit. Els dorsals es podran recollir el divendres de 9.00 a 14.00 hores al poliesportiu del Pas de la Casa, tot i que les persones que no puguin en aquell horari o s’inscriguin més tard, ho podran fer dissabte al lloc de la cursa.
Quant als preus, seran 15 euros per tots els alumnes de l’escola, 25 euros pels socis del Club Pirinenc Andorrà i 35 euros per als no socis. La diferència de preu es deu al fet que aquests últims “paguen més perquè inclou la llicència federativa per un dia”, ha aclarit Cervera.
Els preus:
- 15 euros per tots els alumnes de l’Escola d’Esquí de Muntanya
- 25 euros pels socis del Club Pirinenc Andorrà
- 35 euros per als no socis
Pel que fa als detalls de la prova, a les 18.00 hores sortiran els corredors sub14 i sub16 des de la base del telecadira de quatre places fins al Coll Blanc, i mitja hora després la resta de categories. Com es habitual en aquest tipus de prova, només es cronometrarà l’ascens, el qual compta amb 420 metres de desnivell positiu i 1,7 quilometres de distància. A més, cal recordar que la prova es puntuable per la Morabanc Copa d’Andorra d’Esquí de Muntanya.
Enguany, aquesta serà l’última prova del calendari amb l’objectiu que els alumnes de l’Escola d’Esquí de Muntanya puguin disputar-la com a “repte final”, ha afirmat Adan. En aquest sentit, la directora de la Cronoescalada nocturna del Pas de la Casa, Neus Cervera, ha explicat que antigament aquesta cursa “sempre havia estat la primera del calendari i ara la posem l’última de manera pensada i reflexionada per donar cabuda a tots aquests alumnes”, tot indicant que els hi afavoreix aquest canvi, ja que “han tingut tota la temporada per treballar tècnica i força”.
El gerent de la Federació Andorrana de Muntanyisme, Ludovic Albós, ha apuntalat que el record d’aquesta prova se situa una mica per sota dels 16 minuts i assenyala que “serà complicat batre’l”. Així, Albós ha definit la prova com a “molt explosiva” i confia a tenir la “màxima participació per fer un bon final de temporada”. En la mateixa línia ha anat el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, destacant les bones condicions de neu i confiant que es mantinguin perquè la cursa “sigui un èxit”.