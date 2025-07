Activitat esportiva a la parròquia

La Cronoescalada del Solà s’estrena divendres amb 54 participants, 1,3 quilòmetres i 116 metres de desnivell

El recorregut passarà per carrers tan emblemàtics com Gravada de Tobira, Ciutat de Valls i Xavier Mestre Plana, fins a arribar al Rec

Andorra la Vella es prepara per la celebració de la primera Cronoescalada del Solà, que tindrà lloc aquest divendres 25 de juliol a partir de les 19.00 hores. La cita ja compta amb 54 inscrits, una mostra clara de la bona acollida que ha tingut aquesta nova proposta que busca dinamitzar la vida a la parròquia i promoure l’ús de la bicicleta.

La prova serveix de pròleg de la Mamba Bike Challenge, l’esdeveniment ciclista impulsat per l’esquiador d’elit Joan Verdú, i comparteix amb ell els valors de l’esport saludable, el respecte per l’entorn i la passió pel ciclisme. “El repte conjunt que hem proposat ha estat molt ben acollit per corredors i aficionats de perfils molt diferents”, ha explicat el cònsol major, Sergi González. Des del comú s’espera que aquesta original iniciativa també motivi als espectadors a aplegar-se i, en alguns casos, descobrir els carrers amb encant pels que circularan els ciclistes. La sortida es durà a terme a partir de les set de la tarda davant del Bici Lab. El recorregut d’1,3 quilòmetres i 116 metres de desnivell positiu transcorrent per carrers tan emblemàtics com Gravada de Tobira, Ciutat de Valls i Xavier Mestre Plana, fins a arribar al Rec del Solà.

Tot i les rampes exigents —algunes superen el 17%—, la cronoescalada està pensada per a tots els públics i nivells. “No cal competir contra ningú més que amb un mateix”, va manifestar González durant l’acte de presentació de la cursa. A banda del vessant esportiu, l’activitat tindrà un marcat caràcter festiu. Hi haurà música, animació i trofeus tant per als millors temps com per a la millor caracterització. El recorregut, que combina esforç i descoberta, convida tothom a gaudir-ne, ja sigui com a participant o animant els corredors des dels carrers i camins de la parròquia.

La Cronoescalada del Solà dona el tret de sortida a la Mamba Bike Challenge, la prova mare, que se celebrarà el cap de setmana amb tres recorreguts: 6K, 10K i Xtrem 14K. Les inscripcions per a la cronoescalada continuaran obertes fins instants abans de l’inici de la cursa. L’activitat és gratuïta i està oberta a tothom.