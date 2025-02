La Copa d’Europa de Soldeu escalfa motors amb unes condicions de neu “òptimes”

Tot a punt per encetar una nova edició de la Copa d’Europa masculina d’esquí alpí a la pista Avet del sector Soldeu de Grandvalira. És important indicar que al final seran 73 corredors de 15 països els participants en l’esdeveniment esportiu. Ja a poc més de 20 hores d’arrencar les proves, el traçat presenta unes condicions de neu “exigents i òptimes per a la competició”, posen en coneixement des de Grandvalira.

Així, l’estació ha rebut precipitacions en forma de neu en els darrers dies i l’equip tècnic hi ha hagut d’intensificar els treballs per retirar la neu nova i deixar la superfície del traçat ben dura. El secretari general de la Copa d’Europa, Marc Mitjana, ha explicat que ahir a la nit van entrar a l’Avet tres màquines ratrac amb troll per eliminar l’excés de neu. Posteriorment, l’equip de curses i els entrenadors dels equips es van repartir en vuit punts de la pista per regar des de la part baixa del mur a la part alta amb l’objectiu d’aconseguir més duresa.

En aquest sentit, Mitjana ha apuntat que “tot s’ha comportat tal com teníem previst, el fred ha arribat la passada nit i estem satisfets perquè tenim la pista com esperàvem”. Pel que fa als darrers preparatius, el responsable ha afegit que “avui tots els equips faran les tasques de derrapatge per treure la neu que queda de la fresa de la màquina i deixar el màxim dur i lliscant la superfície”.

Un dels atletes que viurà una cita especial a casa és Bartumeu Gabriel, qui demà i demà passat participarà en els dos gegants. El corredor de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) encara les curses amb optimisme, valorant el següent: “Les sensacions són bastant bones. Em noto en un bon moment i físicament també, per tant, ho donarem tot. Estic molt motivat”. Sobre l’Avet ha afirmat que “és una pista molt exigent i intensa i de la forma que l’han preparat les condicions seran dures i hauré de donar la meva millor versió sobre els esquís”. Cal precisar que també està prevista la participació d’Alvar Calvo, sumada a la dels quatre confirmats: Àlex Rius, Xavier Cornella, Eric Ebri i Pirmin Estruga.

El corredor català, Aleix Aubert, és una de les revelacions de la temporada a la Copa d’Europa. Ha aconseguit així un podi (3r a Zinal, Suïssa) i 5è a la mateixa seu i ocupa la sisena posició a la classificació general en la disciplina de gegant.

Aubert, que va formar part del Soldeu Esquí Club (SEC) durant una etapa de la seva formació, ha valorat el condicionament de l’Avet: “Han fet molt bona feina preparant la pista, em sento ben preparat i amb bones sensacions per donar el màxim de mi. Altrament, sobre l’organització ha esgrimit que “és una passada el sistema que hi ha muntat. Tenim l’hotel aquí mateix, l’ski room al costat i la pista també aquí mateix, realment és un privilegi competir aquí”.

Cal esmentar que Lenz Haechler (SUI) lidera la classificació de gegant, seguit de Guerlain Favre (FR) i Rasmus Bakkevig (NOR). Diversos corredors del Top 30 combinen la seva participació en la Copa del Món amb la Copa d’Europa. Finalment, s’informa que les proves es podran veure en directe i de forma gratuïta des del peu de la pista Avet, així com en streaming des del web: https://events.grandvalira.com/ca/europacupandorra.

Calendari de l’esdeveniment

PROGRAMA ESPORTIU:

Dilluns, 3 de febrer: Eslàlom gegant · Pista Avet de Soldeu

1a mànega 10.00 hores

2a mànega 13.00 hores

Dimarts, 4 de febrer: Eslàlom gegant · Pista Avet de Soldeu

1a mànega 10.00 hores

2a mànega 13.00 hores

L’entrega de premis de les dues curses es durà a terme a peu de la pista Avet.