La Copa d’Europa de Zinal, la primera de la temporada, clou amb Íria Medina assolint la 36a posició

Íria Medina ha estat present avui a la Copa d’Europa de gegant de Zinal (Suïssa), la primera de la temporada, on ha assolit la 36a plaça. Ha sortit amb el dorsal 68 i ha fet una primera mànega que l’ha deixat entre les 60 millors per accedir a la segona i signar un 2’33.77, a 2.14 segons del 30è lloc, ocupat per la nord-americana Logan Grosdidier, el qual donava accés als punts EC. Aquesta Copa d’Europa es completarà demà amb un nou gegant. Després, l’andorrana viatjarà a Mayrhofen (Àustria), on disputarà altres dues proves EC.
Moreno i Caminal, a St. Moritz
Tres dies d’entrenament a Suïssa són els que porten l’equip nacional femení de velocitat integrat per Cande Moreno i Jordina Caminal. Totes dues estan a la recta final de preparació abans no comenci la temporada de curses. Serà precisament a la Copa del Món a St. Moritz del 10 al 14 de desembre, quan entrarà en acció Moreno, tot i que Caminal farà les dues jornades d’entrenaments oficials. Només en el cas que Moreno entrés entre les 30 primeres al primer descens, Caminal podria competir-hi. A partir d’aquí, el debut programat en competició per a ella serà del 16 al 18 de desembre a la Copa d’Europa, també serà a St. Moritz.