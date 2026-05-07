La Copa del Món femenina tornarà a la pista Avet del sector de Soldeu el 6 i 7 del mes de març de l’any vinent

La Federació Internacional d’Esquí (FIS) ha celebrat aquesta setmana a Portorož (Eslovènia) les Reunions de Primavera per tal de preparar la pròxima temporada. Així, a més de diferents reunions sobre aspectes de funcionament de les competicions i el món de l’esquí, s’han establert els calendaris de la Copa del Món i Copa d’Europa del pròxim hivern. En aquest sentit, Soldeu ha entrat novament com a seu de la Copa del Món femenina, en aquest cas pel març de l’any vinent.
Segons aquest calendari, la seva pista Avet serà l’escenari de la Copa del Món de gegant el dissabte 6 de març i de la Copa del Món d’eslàlom l’endemà diumenge 7. D’aquesta manera, serà la setena ocasió en què Andorra rebrà una Copa del Món. La primera va ser l’any 2012, després va tornar el 2016, el 2019, el 2023, el 2024 i aquesta passada temporada, la 2026. A més, serà la cinquena ocasió en què la Copa del Món se celebrarà a la pista Avet després de les edicions de 2012, 2019 i 2023 (aquestes dues darreres, les Finals WC) i 2024.
“Tot i que inicialment no hi érem, calia esperar a aquesta reunió de la primavera, i ja tornem a estar dins. És un bon objectiu per la Carla Mijares, i per què no per l’Íria Medina i la Clàudia Garcia”, ha esmentat el CEO de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa. “Com a país tornem a estar en el calendari més important que hi ha, és una bona oportunitat per als nostres corredors per continuar creixent”, ha afegit.
El Borrufa, una setmana abans
Així mateix, el Trofeu Borrufa també ha confirmat la seva data de celebració, que varia una mica, ja que s’avança una setmana i es disputarà del 18 al 21 de gener al sector d’Ordino-Arcalís.