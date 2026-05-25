La cinquena edició de la Xavi Andorra Karate Cup acull 123 participants amb atletes d’Espanya i França

El Prat Gran d’Escaldes-Engordany va acollir dissabte la cinquena edició de la Xavi Andorra Karate Cup, una cita esportiva que ja s’ha consolidat al calendari del karate de promoció en la qual van prendre part fins a 123 inscrits provinents del Principat, Espanya i França.
Així, el responsable de l’organització, Xavier Herver, ha valorat molt positivament el transcurs del torneig. En aquest sentit, l’organització també s’ha mostrat especialment satisfeta amb els resultats dels competidors del club amfitrió: «La gent que havia de guanyar ha guanyat, i els que havien de fer una miqueta més també ho han fet. Estem molt contents amb el rendiment dels nostres esportistes”.
Amb una clara voluntat de creixement, la cita es consolida com una proposta atractiva per a clubs de diversos països. Un dels elements més destacats ha estat la participació internacional, la qual continua creixent, especialment des de França. Així, Herver ha destacat que aquest model de competició, pensat per fomentar la participació, la formació i el respecte, continuarà sent el punt fort de la Karate Xavi Andorra Cup.