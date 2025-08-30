La Canillo Trail reuneix 240 participants amb Aurell i Domènech proclamant-se guanyadors de la marató

La Canillo Trail ha arrencat aquest cap de setmana amb un èxit rotund de participació i un ambient esportiu vibrant al centre de la parròquia. Els grans protagonistes de la jornada de dissabte han estat Pere Aurell i Aitana Domènech Martínez, que s’han proclamat guanyadors de la marató de 42 quilòmetres, i Joan Gual Ruiz i Caitlin Fielder, que han estat els més ràpids en la cursa de 24 km.
En la marató masculina, Aurell va completar el recorregut en 4h51:46, seguit per Xevi Brangolí Vaquerizo (5h02:44) i Jorge García Rodríguez (5h20:51). En categoria femenina, Domènech va creuar la meta amb un temps de 6h51:56, molt ajustada a Judit Pascual Ferrer (6h52:37) i Mireia Serra Padullers (6h55:30).
Pel que fa a la prova de 24 quilòmetres, Joan Gual Ruiz es va imposar amb un temps de 2h46:17, per davant de Juan Navarro Moreno (2h48:33) i Jordi Poch Morgade (2h52:13). En la categoria femenina, la victòria va ser per Caitlin Fielder amb 3h07:38, tot just per davant de Katie Morgan (3h07:55) i Nikola Matkova (3h14:44).
La jornada, que ha reunit 240 participants, ha transformat el centre de Canillo en epicentre esportiu i festiu, amb sortides des de Sant Pere del Tarter i recorreguts per indrets emblemàtics com Meritxell, el pont tibetà, la Cabana Sorda, la vall d’Incles o Sicaro.
La festa de la muntanya continuarà diumenge amb quatre noves distàncies (25 km, 15 km i 10 km), la caminada popular oberta a tothom i la cursa infantil de 300 metres. Els circuits portaran els corredors fins al Pic de Maians i al Cap de Rep, abans de tornar al centre de la parròquia.
Segons la consellera d’Infància, Joventut i Esports, Laura Riba, “amb circuits exigents i paisatges d’alta muntanya, la Canillo Trail es consolida com una cita de referència en el calendari de curses de muntanya d’Andorra”.