La campanya ‘Mou-te per la teva salut’ engrandeix el repte i pretén arribar als 200 milions de passes globals

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana que la població dugui a terme entre 30 i 60 minuts diaris d’activitat física. Amb aquesta premissa i ampliant objectius, el Govern i els set comuns han donat el tret de sortida a la cinquena campanya de ‘Mou-te per la teva salut’, la qual pretén aconseguir 200 milions de passes entre tots els participants abans del 16 de novembre. A més, tal com ha esmentat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, el projecte s’emmarca dins el programa ‘En forma per la vida’ de la Unesco, el qual promou un estil de vida saludable i la lluita contra el sedentarisme.
Cal recordar que en l’edició anterior es van superar els 140 milions, i com llavors, es comptabilitzarà mitjançant l’aplicació Fittoken Move. A títol individual, també s’ha engegat el repte d’assolir 200.000 passes i, aquelles persones que ho aconsegueixin, entraran al sorteig de 32 premis.
Una bona manera de fer-ho serà amb les marxes populars que tindran lloc de forma simultània a cada parròquia. Serà el dissabte 18 d’octubre a les 11.00 hores, mantenint el mateix recorregut de tres quilòmetres. “És fàcil i perquè es faci en família”, ha mencionat Bonell. El preu de la inscripció –s’obren demà fins al 17 d’octubre– és de cinc euros, i l’objectiu de l’organització és superar els 1.500 corredors de l’any passat, per la qual cosa s’han posat a disposició 2.000 samarretes.
La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, en representació dels comuns, ha celebrat que “sumem esforços per promoure l’activitat física i garantir hàbits saludables”. “A Andorra apostem per l’esport, des de la base, la competició i la professionalització, però aquest repte va més enllà, es tracta de garantir que els nostres ciutadans es mantinguin actius físicament per tenir una bona salut mental, cohesió social i un envelliment saludable”, ha completat.
Enguany, tots els diners recaptats es destinaran al projecte ‘Reconnecta‘ de l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (AUTEA), destinat a donar suport a majors d’edat amb TEA que es troben aïllats socialment i sovint afronten dificultats de salut mental. En aquest sentit, la presidenta de l’associació, Maite Benítez, ha comentat que el programa va néixer al maig i que actualment atén set persones. “Les famílies, que també ho pateixen, estan notant molt l’avançament”, ha afegit.