Cursa esportiva

La 42a OTSO Travessa d’Encamp estrena curses infantils i incorpora el quilòmetre vertical

L’esdeveniment amplia l’oferta amb recorreguts per a totes les edats i nivells, i aposta pels desafiaments d’alta intensitat

La 42a edició de l’OTSO Travessa d’Encamp incorpora enguany una destacada novetat: dues curses infantils d’un i tres quilòmetres, adreçades a nens i nenes d’entre 6 i 11 anys. Les inscripcions per a totes les modalitats ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web comuencamp.ad.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha celebrat aquesta incorporació: “Teníem moltes ganes d’oferir als més petits l’oportunitat de participar en una cursa històrica i emblemàtica d’Andorra”. Marot ha animat tothom a participar-hi: “Convidem encampadans, andorrans i visitants a gaudir d’un cap de setmana on tota la família pugui descobrir el nostre entorn i les muntanyes a través del trail”.

La cursa d’un quilòmetre, pensada per a infants de sis a vuit anys, tindrà un recorregut circular amb sortida i arribada a la plaça dels Arínsols. Transcorrerà per diversos carrers principals d’Encamp, oferint una experiència lúdica i segura per als més petits. Per altra banda, la cursa de tres quilòmetres, destinada a participants de nou a onze anys, també serà circular i sortirà des del mateix punt. El seu recorregut, lleugerament més exigent, permetrà als infants més grans endinsar-se en el món del trail en un entorn controlat i festiu.

Les dues curses infantils se celebraran el dissabte 24 de maig al matí: la de tres quilòmetres començarà a les 10.00 hores i la d’un quilòmetre a les 11.00 hores. El preu de la inscripció és de cinc euros. El director de la Travessa, Jordi Solé, ha destacat la importància d’aquesta nova proposta: “Molts participants han vingut acompanyats de familiars que, per edat, no podien córrer. Ara obrim la porta perquè els més petits també puguin formar part de la família del trail a Andorra”.

Recorreguts per a totes les edats i nivells

La Travessa d’Encamp d’enguany aposta per una oferta esportiva més àmplia, adaptada a corredors de totes les edats i nivells. A més de les curses infantils, s’incorpora com a novetat la modalitat de quilòmetre vertical, que posarà a prova la força, la tècnica i la resistència dels participants.

Aquest format inclou dues curses: una d’iniciació, amb menys de tres quilòmetres de distància i més de 500 metres de desnivell positiu, i una de nivell avançat, amb menys de cinc quilòmetres i més de 1.000 metres de desnivell. Totes dues se celebraran el divendres 23 de maig i sortiran des de la plaça dels Arínsols. La primera finalitzarà als Cortals d’Encamp, mentre que la segona acabarà al Cap de Rep.

Com és habitual, la Travessa també manté les curses clàssiques de 7, 12, 21, 42 i 84 quilòmetres, consolidant-se com una de les cites de referència del trail al país. El programa complet i tota la informació sobre recorreguts, inscripcions i serveis disponibles es pot consultar al web oficial d’Otso Sport.