  • Un participant de la JAM Extreme FWT Junior de l'any passat. | @ORDINO ARCALÍS / ROGER SALANOVA
El Periòdic d'Andorra
Freeride

La 14a JAM Extreme Junior comptarà amb 120 ‘riders’ de 12 països en la primera cita com a Campionat Nacional d’Andorra

La competició tindrà lloc aquest dissabte o diumenge, amb la data definitiva encara per confirmar en funció de la previsió meteorològica

El freeride torna a Ordino Arcalís amb la celebració de la JAM Extreme FWTJ 3*, la competició de joves ‘riders’ de l’esquí fora pista que forma part del circuit internacional Freeride World Tour Junior (FWTJ). A més, la cita adquireix especial importància perquè és la darrera que tindrà lloc als Pirineus i una de les últimes de tres estrelles d’Europa, sent, per tant, una de les darreres oportunitats perquè les joves promeses puguin sumar punts per a la propera temporada.

Una de les grans novetats de l’edició d’enguany, i que dota a la competició d’una rellevància encara major, és que la JAM Extreme serà també el primer Campionat Nacional d’Andorra de Freeride. La cita tindrà lloc aquest dissabte o diumenge, amb la data definitiva encara per confirmar en funció de la previsió meteorològica, i acollirà corredors de les categories sub14, sub16 i sub18, tant en esquí com en snowboard. En afegit, té prevista la participació de 120 esquiadors, el màxim nombre d’esportistes que permet la prova, provinents de fins a 12 països diferents.

Dos possibles escenaris

De moment, l’organització contempla dos possibles escenaris de competició, que s’acabaran de confirmar pròximament. El primer s’ubica a Portelles, concretament a la cara Quinze Metres, a una alçada de 2.500 metres i amb un desnivell de 170 i pendents d’entre el 35 i el 40%. L’altra contempla el Port del Rat, a 2.630 metres i amb un desnivell més ampli, de 230 metres, amb la mateixa inclinació i també pensada per a totes les categories amb dues zones diferents per a la sortida.

