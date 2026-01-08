L’11a edició del Champions for UNICEF recapta gairebé 1.600 euros en una nova jornada solidària de bàsquet

L’11a edició del Champions for UNICEF ha tornat a demostrar que el bàsquet pot ser molt més que competició. La cita solidària, la qual es va dur a terme ahir al Pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, ja està més que consolidada i va cloure amb una recaptació de 1.590 euros. Aquests diners, cal recordar, es destinaran al recurs flexible d’UNICEF, un mecanisme que permet a l’organització actuar “amb rapidesa i eficàcia” allà on les necessitats dels infants són més urgents, tant en situacions d’emergència com en programes essencials de llarg termini en àmbits com la salut, la nutrició, l’educació o la protecció infantil.