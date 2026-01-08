Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un dels equips, abans d’iniciar un dels partits d'ahir. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet

L’11a edició del Champions for UNICEF recapta gairebé 1.600 euros en una nova jornada solidària de bàsquet

La recaptació es destinarà al recurs flexible d'UNICEF, un mecanisme per actuar allà on les necessitats dels infants són més urgents

L’11a edició del Champions for UNICEF ha tornat a demostrar que el bàsquet pot ser molt més que competició. La cita solidària, la qual es va dur a terme ahir al Pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, ja està més que consolidada i va cloure amb una recaptació de 1.590 euros. Aquests diners, cal recordar, es destinaran al recurs flexible d’UNICEF, un mecanisme que permet a l’organització actuar “amb rapidesa i eficàcia” allà on les necessitats dels infants són més urgents, tant en situacions d’emergència com en programes essencials de llarg termini en àmbits com la salut, la nutrició, l’educació o la protecció infantil.

El Champions for UNICEF continua acollint personalitats i esportistes per gaudir d’una jornada solidària

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Activat l’avís groc per nevades a partir de divendres amb una cota de neu que podrà baixar fins als 900 metres
La 19a edició de les Janeiras dona la benvinguda al 30è aniversari del grup de folklore Casa de Portugal
Una seixantena de persones han de ser ateses a Urgències per caigudes a causa del gel a les parròquies centrals

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El Champions for UNICEF continua acollint personalitats i esportistes per gaudir d’una jornada solidària
  • Esports
Dani Villahermosa, content amb el rol, reconeix que cal “matissar” la pilota aturada que els va condemnar a Ceuta
  • Esports
Cande Moreno i Jordina Caminal inicien els primers entrenaments oficials de la Copa del Món de Zauchensee
Publicitat
Entrevistes esportives
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu