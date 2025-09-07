Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Una jugada del partit entre la seleccio d'Andorra i la d'Anglaterra al Vila Park. | FAF/ Marvin arquiñigo
Elena Hernández Molina
  Esports
Futbol - Cita continental

Koldo Álvarez destaca que “no hem entrat al partit com volíem” després del 2-0 contra Anglaterra

El seleccionador posa en valor la solidesa defensiva, mentre Max Llovera i Cucu ressalten l’esforç col·lectiu i la importància de mantenir l’ordre

La selecció d’Andorra va caure ahir per 2-0 contra Anglaterra al Villa Park en un partit de màxima exigència per als homes de Koldo Álvarez. Els gols de Declan Rice i un infortuni de Christian Garcia van decantar el duel, tot i el treball defensiu dels tricolors.

El seleccionador nacional ha reconegut les dificultats de l’equip en l’inici. “Crec que no hem entrat al partit, ens ha costat aturar passades interiors i situacions en banda més del que pensàvem”, ha explicat. Tot i això, ha destacat una millora a mesura que avançaven els minuts: “Fins al final de la primera part i durant molts minuts de la segona hem estat millor, capaços d’aturar-los”.

Sobre els moments decisius, Álvarez ha lamentat les desatencions que van acabar sent determinants: “Qualsevol despiste ens ha costat massa car en el dia d’avui. El primer gol pot passar, però el segon ens ha deixat sense opcions”. El tècnic, però, ha volgut posar èmfasi en la dedicació dels seus jugadors: “Veníem aquí amb la intenció de millorar, tot i que avui no ha estat possible. Estic molt content i orgullós de la feina que fan els nostres jugadors”.

El defensa Max Llovera també ha fet una valoració positiva de la tasca col·lectiva malgrat el resultat. “Hem estat defensant molt bé, ha sigut un partit molt llarg, molt intens. Ens han apretat durant els 90, 95 minuts i ens en anem amb el 2-0”, va afirmar. Llovera ha reconegut la dificultat de sostenir el bloc contra un rival d’aquest nivell, però ha subratllat la solidesa mostrada: “Estem ordenats a darrere, ens sentim còmodes, però per això els carrilers i els extrems fan una feina brutal, que ens dona tranquil·litat i moltes ajudes”.

En la mateixa línia, Ricard Fernández, conegut com a Cucu, ha insistit en la importància de l’ordre tàctic. “Sabíem que contra aquest tipus de seleccions la mínima desorganització ens podia fer mal. El primer gol ens ha afectat perquè ha estat una acció de mala fortuna, però hem continuat mantenint l’ordre defensiu”, ha assenyalat. El davanter va reconèixer que l’equip ha complit amb el pla inicial: “Era la nostra idea, aguantar el màxim de minuts possibles. Hem fet una passa endavant i ara ens falta, a nivell ofensiu, donar un pas més per poder marcar”.

Tot i la derrota, el conjunt tricolor ha mostrat capacitat de resistència i va sortir del Villa Park amb la sensació d’haver competit contra una de les grans seleccions europees.

