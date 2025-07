Natació

Kevin Teixeira tanca la seva millor temporada fins a la data amb un top25 al Mundial de Singapur

El tricolor ha acumulat quatre medalles als Jocs dels Petits Estats i ha batut sis rècords absoluts d’Andorra durant el curs 2024-2025

El nedador andorrà Kevin Teixeira ha posat punt final a una temporada clau en la seva trajectòria amb un top25 en la prova dels 800 metres lliures al Mundial de Singapur. L’actuació clou un curs en què ha debutat en dues cites mundials i ha consolidat la seva presència a l’elit de la natació andorrana.

“La realitat és que ha sigut una molt bona temporada. He fet bastants rècords a Andorra i he pogut fer les quatre medalles”, ha valorat el nedador. Tot i això, ha reconegut dificultats a la darrera fase del curs: “No ha estat molt fàcil per a mi. No estic content amb els resultats que he pogut fer en aquest Mundial, però ara a les vacances treballaré per tornar més fort que mai”. Teixeira ha afegit que vol aprofitar el descans per enfocar-se en els seus punts febles i “poder començar a atacar la nova temporada més fort que mai”.

El tricolor va debutar a finals del 2024 al Mundial de Budapest, on va assolir un top20 en els 1.500 metres lliures en piscina curta. Al maig del 2025 es va convertir en un dels noms propis dels Jocs dels Petits Estats amb quatre medalles, tres d’or i una de bronze. En l’àmbit de marques personals, ha establert sis nous rècords absoluts d’Andorra. Actualment, ostenta les millors marques nacionals en les proves de 400m, 800m i 1.500m lliures, obtingudes entre el desembre del 2024 i el març del 2025.

El director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, ha valorat molt positivament el progrés del nedador de 20 anys: “La temporada del Kevin ha estat molt bona. Ha fet un salt a la natació internacional amb dos mundials, els rècords d’Andorra, les quatre medalles als Jocs…”. També ha assenyalat que el següent objectiu serà preparar els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i l’Europeu d’estiu del pròxim curs.