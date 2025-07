Escacs

Kalyan Arjun s’emporta el Grand Prix d’escacs de partides ràpides 2025 disputat a Andorra la Vella

El torneig ha comptat amb la participació de 80 jugadors, sent els competidors andorrans i espanyols els més nombrosos

El gran mestre hindú Kalyan Arjun s’ha proclamat, el passat cap de setmana, campió del Grand Prix d’escacs de partides ràpides d’Andorra. Una edició que s’ha tornat a disputar al Centre de Congressos d’Andorra la Vella i ha comptat amb la participació de 80 jugadors en representació de quinze països diferents, tot i que els jugadors andorrans i espanyols han estat els més nombrosos. El gran mestre hindú ha totalitzat 7,5 de 9 gràcies a la seva victòria a la darrera ronda enfront del mestre internacional Daniel Garcia i, afavorit per les taules a la partida disputada en el segon tauler, no ha hagut d’esperar al sistema de desempat per endur-se el primer premi de 250 euros.

El torneig de partides llampec, a tres minuts i dos segons d’increment per jugada i per sistema suís a nou rondes ha repartit 1.050 euros en premis. Pel que fa al nivell, hi destacava la presència de tres grans mestres, sis mestres internacionals, deu mestres FIDE, dos mestres FIDE femenines i quatre candidats a mestre. Entre tots els jugadors el número u i principal favorit era el mateix que a l’edició 2024 del Grand Prix, és a dir el gran mestre Aleksandr Shimanov qui, essent el campió de la darrera edició i amb un ELO blitz de 2.599, semblava un clar candidat a renovar el títol.

En aquesta edició, com ja va succeir l’any anterior, s’ha decidit la victòria en la darrera ronda, ja que un cop finalitzada la vuitena, un grup de quatre jugadors es trobava empatat al capdavant de la classificació amb 6,5 punts, seguits a mig punt per quatre més amb sis. Finalment, ha estat Arjun el guanyador del gran premi, seguit de Shimanov que ha estat segon i, empatats a set punts, els germans argentins sub-16 i sub-18 Francisco Fiorito i Joaquin Fiorito, respectivament. El cinquè premi de la classificació, també amb set punts, ha estat pel sub-16 i mestre FIDE català Àlex Villa, qui ha realitzat un bon torneig i està demostrant tenir molt bones habilitats en els ritmes ràpids.

El millor jugador local ha estat el gran mestre Lance Henderson, que ha ocupat el vuitè lloc de la classificació general amb 6,5 punts, seguit de Josep Maria Ribera (sis punts), que ha acabat en el 12è lloc, mentre que el tercer millor jugador tricolor ha estat Cristofer Luke amb cinc punts. Pel que fa als premis de trams, aquests han estat pel tricolor Àlex Alcón, el mexicà Eithan Ruiz, l’hindú Gaurang Bagwe i el xipriota Konstantinos Michaelides. L’andorrà Raül Garcia s’ha endut el premi veterà i l’espanyola Rebeca Jiménez el premi femení.

El lliurament de premis ha comptat amb la presència de les autoritats deol comú d’Andorra la vella, així com del president de la federació d’escacs Valls d’Andorra, Francesc Rechi i el president del CEA, Joan Moscoso.