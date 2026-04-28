  Josep Cerdà, celebrant el gol a Leganés. | @FCANDORRA
El Periòdic d'Andorra
Futbol - LaLiga Hypermotion

Josep Cerdà entra al podi de màxims golejadors de l’FC Andorra al futbol professional igualant a Carlos Martínez

Ho ha aconseguit en la temporada del seu debut al futbol professional, i per davant només li resten Iván Gil, amb 10 dianes, i Sinan Bakis, amb 12

Amb el gol signat diumenge passat al camp del Leganés, Josep Cerdà va igualar Carlos Martínez (9) com a tercer màxim golejador de la història de l’FC Andorra al futbol professional. Per davant només queda Iván Gil (10) i Sinan Bakis (12). D’aquesta manera, el ’21’ ja es troba dins el top3 de màxims realitzadors en els tres anys que ha jugat el club pirenaic a LaLiga. Cerdà, a més, ho ha aconseguit en la temporada del seu debut al futbol professional.

L’extrem mallorquí està en un moment dolç des de l’inici d’any i s’ha convertit en una peça bàsica en els esquemes tricolor en aquest segon tram de competició. De fet, les nou dianes anotades en lliga aquest curs han estat aquest 2026, d’ençà que es va estrenar en l’empat contra la Cultural Lleonesa a Encamp.

Lautaro, amb vuit gols, tot i que en aquests moments lesionat, és l’altre futbolista que té l’oportunitat d’assaltar aquest podi de golejadors. Per darrere, els segueixen Dani Villahermosa (7) i Minsu (6).

MVP del mes

Josep Cerdà ha posat el colofó ​​d’un magnífic abril sent elegit millor jugador del mes. Ho ha fet gràcies als seus cinc gols, havent repartit també una assistència, i passant per sobre a pesos pesants de la categoria com Andrés Martín o Fer Niño.

El de Pollença, començant a desenvolupar-se com a fals 9, s’ha convertit en una peça clau de la dinàmica positiva del conjunt de Gerard Piqué, que ha encadenat quatre victòries i un empat durant aquest període. D’aquesta manera, Cerdà es converteix en el segon futbolista tricolor a ser reconegut com a MVP del mes a la Segona Divisió després que ho aconseguís Sinan Bakis el novembre de la temporada 2022/23, amb quatre gols en quatre partits.

Josep Cerdà s’ha convertit, des de l’inici del 2026, en el jugador capital d’un FC Andorra que vol fer coses grandioses

