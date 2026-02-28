Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La jove alemanya Emma Aicher s’ha endut la victòria amb un temps d’1:26.72. | Oriol Molas
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí - Copa del Món

Jordina Caminal no completa la baixada en el primer super gegant disputat a l’Àliga el qual s’endu Emma Aicher

“Ho he intentat però no ha pogut ser, és un error que cada cop em puc permetre menys”, ha afirmat l'esquiadora tricolor tot just finalitzar la prova

L’andorrana Jordina Caminal no ha pogut completar la baixada en la primera prova de supergegant de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 disputada a la pista Àliga d’El Tarter. La tricolor, que ha sortit amb el dorsal 56, ha comès una errada en el primer salt que l’ha deixat fora de cursa.

“Ho he intentat però no ha pogut ser, és un error que cada cop em puc permetre menys”, ha lamentat Caminal després de la prova. De cara al darrer supergegant, ha assegurat que “tocarà arriscar i donar-ho tot, però sent intel·ligent amb les línies”.

Tot i no haver pogut acabar la cursa, l’esquiadora andorrana ha volgut posar en valor l’organització de la cita. Caminal ha explicat que les altres corredores li han transmès que “Andorra és increïble i la millor organització de tot el circuit, tant per l’acollida com pels voluntaris i per l’estat de la pista”.

De cara al darrer supergegant, Caminal assegura que “tocarà arriscar i donar-ho tot, però sent intel·ligent amb les línies”

Pel que fa a la prova, la jove alemanya Emma Aicher s’ha endut la victòria amb un temps d’1:26.72 i ha sumat el seu cinquè triomf en Copa del Món, el tercer en supergegant . La neozelandesa Alice Robinson ha estat segona (+0.88) i l’austríaca Corinne Suter ha completat el podi (+0.98), després d’haver guanyat el descens el dia anterior.

La líder de la disciplina, Sofia Goggia, ha pogut mantenir el primer lloc de la classificació malgrat finalitzar sisena, i el duel amb Robinson ha quedat obert de cara al supergegant de diumenge, amb 320 punts per a la italiana i 300 per a la neozelandesa.

Comparteix
Notícies relacionades
Bonache avisa que “es trencarà la pau social” davant una situació “molt crítica” i no descarta mobilitzacions
Imma Tor fa una crida a la prudència als andorrans que es troben a l’Orient Mitjà davant l’escalada del conflicte
Reobrir, però també aprendre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Jordina Caminal es millora envers els entrenaments i assoleix la 40a posició al descens de la Copa del Món de casa
  • Esports
Andorra rep l’elogi del podi de la prova de descens: “No entenc per què no van aconseguir el Campionat del Món”
  • Esports
El MoraBanc vol internacionalitzar el campus d’Encamp fent que fins a un 35% dels inscrits provinguin de fora
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu