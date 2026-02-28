Jordina Caminal no completa la baixada en el primer super gegant disputat a l’Àliga el qual s’endu Emma Aicher

L’andorrana Jordina Caminal no ha pogut completar la baixada en la primera prova de supergegant de l’Audi FIS Ski World Cup Andorra 2026 disputada a la pista Àliga d’El Tarter. La tricolor, que ha sortit amb el dorsal 56, ha comès una errada en el primer salt que l’ha deixat fora de cursa.
“Ho he intentat però no ha pogut ser, és un error que cada cop em puc permetre menys”, ha lamentat Caminal després de la prova. De cara al darrer supergegant, ha assegurat que “tocarà arriscar i donar-ho tot, però sent intel·ligent amb les línies”.
Tot i no haver pogut acabar la cursa, l’esquiadora andorrana ha volgut posar en valor l’organització de la cita. Caminal ha explicat que les altres corredores li han transmès que “Andorra és increïble i la millor organització de tot el circuit, tant per l’acollida com pels voluntaris i per l’estat de la pista”.
Pel que fa a la prova, la jove alemanya Emma Aicher s’ha endut la victòria amb un temps d’1:26.72 i ha sumat el seu cinquè triomf en Copa del Món, el tercer en supergegant . La neozelandesa Alice Robinson ha estat segona (+0.88) i l’austríaca Corinne Suter ha completat el podi (+0.98), després d’haver guanyat el descens el dia anterior.
La líder de la disciplina, Sofia Goggia, ha pogut mantenir el primer lloc de la classificació malgrat finalitzar sisena, i el duel amb Robinson ha quedat obert de cara al supergegant de diumenge, amb 320 punts per a la italiana i 300 per a la neozelandesa.