Jordina Caminal no completa el supergegant de la Copa del Món de Val di Fassa després de quedar fora de cursa

L’esquiadora andorrana Jordina Caminal ha quedat fora del supergegant disputat avui a la Copa del Món de Val di Fassa, a Itàlia, en l’última cita de velocitat del circuit mundial.
Caminal ha sortit amb el dorsal 56 i ha completat més de la meitat del recorregut abans de perdre la línia i quedar fora de cursa. En el primer sector ha marcat el 55è temps provisional amb un retard de 0.32 segons, mentre que al segon ha passat amb el 54è registre a 0.95.
A mesura que avançava la baixada, l’andorrana ha millorat lleugerament la seva posició provisional i al tercer sector ha passat 52a amb un temps de +2.23 respecte al millor registre. Tot i això, en el tram final del traçat ha perdut la línia i no ha pogut completar la prova.
L’equip ha tancat la Copa del Món de velocitat i ja prepara les finals de la Copa d’Europa a Saalbach
Després d’aquesta cita, l’equip ha tornat al Principat durant uns dies abans de centrar-se en el pròxim objectiu de la temporada: les finals de la Copa d’Europa que es disputaran a Saalbach (Àustria) els dies 20 i 21 de març.
L’entrenador Xoque Bellsolà ha valorat el balanç de la temporada de velocitat al circuit mundial. “Tanquem la temporada de velocitat de Copa del Món amb la Jordina, estem molt contents del que està fent i està esquiant bé”, ha explicat.
Bellsolà també ha reconegut que encara hi ha marge de millora en algunes proves. “No hem sigut del tot competitius en descens. En tot cas està cada cop més en forma i ara estarem a les finals de la Copa d’Europa per posar la cirereta de la temporada”, ha indicat.