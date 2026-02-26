Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Jordina Caminal durant el segon entrenament de la Copa del Mon. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí

Jordina Caminal millora en el segon entrenament i apunta al top30 en el descens de la Copa del Món de Soldeu

Caminal ha marcat un temps d’1'36.39, a 4.13 segons de la més ràpida, l’austríaca Nina Ortlieb (1'32.26), i s’ha quedat a 1.73 del top30

Jordina Caminal arriba a l’hora de la veritat amb millors sensacions després de tancar el segon entrenament oficial del descens de la Copa del Món de Soldeu en 43a posició i amb una clara progressió respecte al primer dia.

Caminal ha marcat un temps d’1’36.39, a 4.13 segons de la més ràpida, l’austríaca Nina Ortlieb (1’32.26), i s’ha quedat a 1.73 del top30. El registre millora gairebé en segon i mig el del primer entrenament (1’37.56), un pas endavant que reforça la confiança de cara a la cursa.

Caminal ha marcat un temps d'1'36.39, a 4.13 segons de la més ràpida, l'austríaca Nina Ortlieb (1'32.26), i s'ha quedat a 1.73 del top30

“En general, la baixada d’avui és millor que la d’ahir, i el crono també”, ha valorat l’esquiadora, que reconeix alguns errors puntuals, però es mostra ambiciosa de cara a la prova. “Demà espero fer el millor paper possible, esquiar com sé, estar mentalment tranquil·la i confiar en les meves capacitats”, ha afirmat.

La cursa d’aquest divendres (11.00 hores) arriba en un context d’alt nivell competitiu. En el segon entrenament oficial disputat a la pista Àliga del Tarter, Ortlieb ha liderat la sessió per davant de Corinne Suter (+0.76) i Sofia Goggia (+0.82), en una jornada en què s’ha escurçat el temps de baixada en 1.13 segons i s’han assolit velocitats màximes de 120 km/h.

“Demà espero fer el millor paper possible, esquiar com sé, estar mentalment tranquil·la i confiar en les meves capacitats” – Jordina Caminal

La disciplina arriba més oberta que mai després de la baixa de Lindsey Vonn, tot i que l’estatunidenca continua al capdavant de la classificació general. Les especialistes de velocitat tenen ara una oportunitat clau per retallar diferències abans del tram final de temporada, amb cites a Val di Fassa i les Finals de Lillehammer.

En aquest escenari, Caminal es marca com a objectiu entrar entre les trenta primeres i aprofitar el factor casa. “Estar a casa ho canvia tot. Sento el suport de tothom i això dona molts ànims”, ha assegurat. Amb una pista en “condicions excel·lents”, segons han coincidit diverses corredores, la tricolor buscarà aprofitar la millora mostrada en els entrenaments per fer un salt competitiu davant l’afició andorrana.

