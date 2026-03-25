Jordina Caminal marca 22.30 i 23.00 punts FIS amb els dos podis de supergegant de Grand Bornand

Jordina Caminal ha disputat avui dos supergegants a Grand Bornand (França). En el primer, corresponent al Nacional Júnior (NJC) de França i sortint amb el dorsal cinc, ha completat la cursa amb un crono d’1’08.11, marcant el millor temps per davant de les locals Doriane Escane i Garance Meyer. Així, ha fet 23.00 punts FIS en una cursa en què Etna Pou ha finalitzat vuitena.
En el segon supergegant, Nacional absolut de Mònaco, l’andorrana ha acabat segona per darrere d’Escane, qui s’ha imposat amb un 1’07.36, mentre que Caminal ha signat un 1’07.49. Ha completat el podi la també gal·la Emy Charbonnier. Amb aquest segon lloc, la tricolor ha marcat 22.30 punts FIS. Per la seva part, Pou ha estat 10a.
Cal esmentar que, fins al moment, Caminal tenia 37.54 punts FIS, i els 23.00 i 22.30 d’avui faran que la pròxima temporada surti amb millor dorsal i que els seus punts siguin molt millors que els actuals. “Després de les finals de la Copa d’Europa venia bastant decebuda perquè estava esquiant molt bé i el resultat no va acompanyar”, ha citat l’esquiadora. “Teníem dos cartutxos i estic feliç d’haver-los aprofitat, perquè estava bastant nerviosa. Tanquem el curs amb bons punts pensant ja de cara a l’any que ve per tenir millor dorsal”, ha clos.