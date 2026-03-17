  • Jordina Caminal, a l'Àliga. | Origami / Òscar Rius
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Jordina Caminal enceta demà les finals de la Copa d’Europa de velocitat en què prendrà part en descens i supergegant

L'esquiadora tricolor correrà les dues disciplines perquè almenys en una d'elles està dins del top45, la qual cosa permet prendre part en l'altra

Jordina Caminal començarà demà un nou bloc de competició, en aquest cas a les finals de la Copa d’Europa de velocitat que se celebren a Saalbach (Àustria), on competirà tant en descens com en supergegant. Així, aquest dimecres tindran lloc els entrenaments de descens, mentre que dijous hi haurà un segon entrenament i la cursa serà divendres. De cara a dissabte està assignada la cursa de supergegant.

L’esquiadora tricolor correrà les dues disciplines perquè almenys en una d’elles està dins del top45, la qual cosa permet competir en l’altra. En aquest sentit, cal recordar que Caminal ocupa la 21a posició en descens.

Primer gegant NJC a Pozza

Avui s’han obert a Pozza di Fassa les curses de lal SKILV Cup Val di Fassa amb el Campionat Nacional Júnior de Letònia, i amb la presència de l’equip nacional. En dones, Íria Medina ha estat 10a amb 1’36.86, a 1.49 de la vencedora, l’alemanya Jessica Hilzinger. D’altra banda, en homes, Bartumeu Gabriel ha estat 37è, mentre que Àlex Rius ha acabat 39è i Marc Fernández 43è.

Notícies relacionades
Habitatge i responsabilitat compartida
Tret de sortida a la perforació del túnel de Rocafort, destinat a desviar uns 18.000 vehicles del centre de Sant Julià
L’APBI denuncia que la descongelació dels lloguers trasllada als propietaris una funció social que correspon a l’Estat

Notícies relacionades
  • Esports
La 14a JAM Extreme Junior comptarà amb 120 ‘riders’ de 12 països en la primera cita com a Campionat Nacional d’Andorra
  • Esports
Les Grandalles, llestes per fer història del rugbi andorrà amb el primer partit en un Campionat d’Europa de 15
  • Esports
L’UCI valida les llicències andorranes i confirma que els corredors s’han de federar al país de residència principal
Entrevistes esportives
Naiara Liñán
Taekwondista
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
