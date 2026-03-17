Jordina Caminal enceta demà les finals de la Copa d’Europa de velocitat en què prendrà part en descens i supergegant

Jordina Caminal començarà demà un nou bloc de competició, en aquest cas a les finals de la Copa d’Europa de velocitat que se celebren a Saalbach (Àustria), on competirà tant en descens com en supergegant. Així, aquest dimecres tindran lloc els entrenaments de descens, mentre que dijous hi haurà un segon entrenament i la cursa serà divendres. De cara a dissabte està assignada la cursa de supergegant.
L’esquiadora tricolor correrà les dues disciplines perquè almenys en una d’elles està dins del top45, la qual cosa permet competir en l’altra. En aquest sentit, cal recordar que Caminal ocupa la 21a posició en descens.
Primer gegant NJC a Pozza
Avui s’han obert a Pozza di Fassa les curses de lal SKILV Cup Val di Fassa amb el Campionat Nacional Júnior de Letònia, i amb la presència de l’equip nacional. En dones, Íria Medina ha estat 10a amb 1’36.86, a 1.49 de la vencedora, l’alemanya Jessica Hilzinger. D’altra banda, en homes, Bartumeu Gabriel ha estat 37è, mentre que Àlex Rius ha acabat 39è i Marc Fernández 43è.