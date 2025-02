Joan Vinyes Jr. es mostra il·lusionat per estrenar-se amb el polivalent Toyota GR86 Circuit Pack

La Toyota GR Cup Spain ja carbura motors per tornar amb una segona i trepidant edició i a exactament un mes de donar el seu tret de sortida. Ho farà amb un pilot andorrà, Joan Vinyes Jr., qui s’estrena en la competició de sis carreres amb un preciós Toyota GR86 Circuit Pack per donar-ho enguany tot en la pista. “És un campionat bastant curt, amb carreres d’uns 20-25 minuts +1 volta repartits en dos dies dels caps de setmana. Encara no he pogut provar el vehicle, però estic realment il·lusionat en veure com respondrà a la pista“, ha esgrimit un Vinyes Jr. que no li ha pogut esborrar el somriure ningú en cap moment.

A la presentació, el jove corredor de 20 anys ha comentat que després del seu pas l’any passat competint amb altres vehicles de carretera, creu que la Toyota GR Cup “serà molt diferent de les carreres viscudes anteriorment en anar tots els pilots amb el mateix vehicle, fet que premiarà molt el domini i control individual del traçat i a banda és un cotxe que encara que és més lleuger, correrà a menys velocitat en ser tracció posterior”, ha esclarit Vinyes Jr.

Queda clar, per tant, que implicarà “un canvi molt important per no haver-lo provat mai”, i el repte que afronta l’esportista nacional, qui no s’atreveix a preveure encara un resultat del que li espera, passa primer per provar-se amb el vehicle durant les curses inicials i “agafar bé la sensació de maneig”, cotxe el qual compta amb un canvi seqüencial que deixa “impressions noves” al jove competidor. També ha confessat que li està agafant el gust, sobretot, a les carreres d’asfalt, però que no descartaria en un futur intentar combinar-ho amb els ral·lis.

El jove Joan Vinyes Jr. mostrant-se a l’interior del cotxe amb el que competirà durant la Toyota GR Cup Spain.

Pel que fa als detalls d’aquesta segona Toyota GR Cup Spain, cal fer saber que només puntuaran els 15 primers corredors, amb un sistema d’escala que atorga fins a 24 punts per al primer classificat o de 22 per al segon i fins a 1 punt per al quinzè. D’altra banda, constarà de sis curses en total, tenint lloc la primera a Motorland entre el 28 i 30 de març; la segona a Navarra entre el 2 i 4 de maig; la tercera a territori portuguès (Portimao) entre el 6 i 8 de juny; la quarta a Xerès entre el 19 i 21 de setembre; la cinquena a Xest entre el 17 i 19 d’octubre, i la darrera culminant al circuit de Barcelona els dies 14 i 16 de novembre. No pinta malament el menú…

Quant al format de la copa, constarà d’uns entrenaments col·lectius de dues hores els divendres i ja entrats al dissabte, tindran lloc dues sessions d’entrenaments lliures de mitja hora cadascun. Al mateix dia, precediran una ronda de classificatoris de 20 minuts per tot seguit enllaçar amb una primera carrera de 25 minuts de durada +1 volta. El diumenge només abastirà uns classificatoris previs amb la mateixa duració per encetar després una segona i trepidant cursa que afegirà més punts al caseller dels pilots.

Foto de família de l’equip Vinyes Dabad al costat del Toyota GR86 Circuit Pack i del pilot Albert Llovera.