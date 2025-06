Duel familiar a Portimao

Joan Vinyes i el seu fill competeixen junts per primera vegada a la Toyota GR Cup com a rivals i companys d’equip

Els pilots andorrans han completat dues curses molt disputades, amb una remuntada destacada de Vinyes Jr. a Portimao

La tercera prova de la Toyota GR Cup Spain, disputada aquest cap de setmana al circuit portuguès de Portimao, va significar el debut conjunt de Joan Vinyes i Joan Vinyes Jr. com a companys d’equip i rivals dins la mateixa categoria.

En la primera cursa, que es va celebrar dissabte, Joan Vinyes Sr. va sortir dotzè i va escalar fins a la vuitena posició en les primeres voltes. Tot i que va arribar a meta per davant del seu fill, una penalització de 15 segons per límits de pista el va fer baixar posicions, quedant per darrere de Vinyes Jr. a la classificació final.

La segona cursa, celebrada diumenge, va ser la millor de la temporada per a Vinyes Jr., que va protagonitzar una excel·lent remuntada des de la catorzena posició fins a acabar novè. D’altre banda, Joan Vinyes, que sortia vuitè, va patir un toc en la primera volta i va sortir de pista, però va aconseguir recuperar fins a la desena plaça final.

El cap de setmana va començar amb una jornada d’entrenaments lliures divendres. Mentre que el dissabte, en la qualificació, Vinyes Sr. va aconseguir una posició mitjana que li va permetre lluitar pel top 10 en cursa. Joan Vinyes Sr. va participar amb un objectiu clarament formatiu, deixant de banda el seu habitual Porsche de la categoria GT. “Intentaré ajudar amb la meva experiència al meu fill a descobrir els secrets del circuit portuguès”, havia declarat abans del cap de setmana. En acabar la prova, valorava positivament la participació: “Crec que hem assolit l’objectiu amb notables progressos en un certamen on la competitivitat és molt alta.”