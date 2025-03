Joan Verdú viatjarà el diumenge a Trysil per preparar la Copa del Món de Noruega de la setmana vinent

Joan Verdú vol apuntar alt a Noruega, país que acollirà la pròxima Copa del Món amb la cita de Hafjell el pròxim 15 de març. En aquest sentit, l’andorrà i el seu equip han escollit Trysil –municipi del mateix país nòrdic–, on arribarà aquest diumenge, per entrenar-se. El dilluns i el dimarts vinent tindrà sessions de gegant, el dimecres descansarà i l’endemà tornarà a exercitar-se abans del ‘warm up’ del divendres.

La cita de Hafjell té programada la primera mànega a les 09.30 hores, mentre que la segona serà a les 12.30 hores. Cal destacar que aquesta serà l’última prova de la temporada abans de les finals, les quals se celebraran a Sun Valley (Estats Units) just la setmana següent.

Dia d’entrenament pels júniors

Els Campionats del Món júniors de Tarvisio (Itàlia) no han tingut aquest dimecres cap cursa amb representació andorrana. De fet, només resta l’eslàlom masculí, que serà demà amb la primera baixada a les 08.30 hores. En aquest sentit, avui Pirmin Estruga no ha entrenat a pistes per descans, mentre que Èric Ebri ha tingut una sessió d’eslàlom.

Cornella, 31è i 36è als descensos de Megéva

En aquest inici de setmana, Pere Cornella ha disputat els dos descensos FIS de Megéva (França), assolint ahir una 36a plaça i avui la 31a.