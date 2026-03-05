Verdú ultima la preparació a Reiteralm abans de competir dissabte al gegant de la Copa del Món de Kranjska Gora

Joan Verdú afronta els últims dies de preparació abans de la prova de la Copa del Món de gegant que es disputarà aquest dissabte a Kranjska Gora (Eslovènia). L’esquiador andorrà ha estat entrenant durant aquesta setmana a l’estació austríaca de Reiteralm amb l’objectiu d’arribar en les millors condicions a una de les cites destacades del calendari.
L’equip va arribar diumenge a Àustria per completar el tram final de la preparació. Durant les jornades de dilluns, dimarts i dimecres, Verdú ha pogut treballar en una pista amb característiques molt similars a les que es trobarà a Eslovènia, amb temperatures elevades i neu tractada amb sal, unes condicions habituals en aquest tipus de proves del circuit mundial.
Després de tres dies d’entrenaments intensos, el calendari preveu una jornada de descans aquest dijous abans del desplaçament cap a Kranjska Gora. La cursa de gegant està programada per dissabte amb la primera mànega a les 09.30 hores i la segona a les 12.30 hores.
Caminal, 48a
Per la seva banda, Jordina Caminal ha completat aquest dijous el segon i últim entrenament de descens de la Copa del Món de Val di Fassa, a Itàlia. L’andorrana ha finalitzat en la 48a posició amb un temps d’1’25.13, a 2.89 segons del millor registre de la sessió, marcat per l’austríaca Nina Ortlieb.
El seu entrenador, ‘Xoque’ Bellsolà, ha valorat positivament la sessió i ha destacat el bon esquí que està mostrant l’andorrana en les darreres setmanes. Segons el tècnic, si aconsegueix oferir la seva millor versió en cursa, Caminal podria tenir opcions d’apropar-se al top30 malgrat l’alt nivell de la competició.
La Copa del Món de Val di Fassa continuarà aquest divendres amb la cursa de descens prevista a les 11.30 hores, recuperada del calendari de Crans Montana. Dissabte es disputarà un segon descens a les 10.45 hores i diumenge el cap de setmana es tancarà amb la prova de supergegant, també a les 10.45 hores.