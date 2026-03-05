Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • L’esquiador andorrà ha estat entrenant durant aquesta setmana a l’estació austríaca de Reiteralm. | Agence Zoom
El Periòdic d'Andorra
Esquí alpí

Verdú ultima la preparació a Reiteralm abans de competir dissabte al gegant de la Copa del Món de Kranjska Gora

Per la seva part, Jordina Caminal acaba 48a al segon entrenament de descens de Val di Fassa i buscarà el top30 en les curses del cap de setmana

Joan Verdú afronta els últims dies de preparació abans de la prova de la Copa del Món de gegant que es disputarà aquest dissabte a Kranjska Gora (Eslovènia). L’esquiador andorrà ha estat entrenant durant aquesta setmana a l’estació austríaca de Reiteralm amb l’objectiu d’arribar en les millors condicions a una de les cites destacades del calendari. 

L’equip va arribar diumenge a Àustria per completar el tram final de la preparació. Durant les jornades de dilluns, dimarts i dimecres, Verdú ha pogut treballar en una pista amb característiques molt similars a les que es trobarà a Eslovènia, amb temperatures elevades i neu tractada amb sal, unes condicions habituals en aquest tipus de proves del circuit mundial. 

Després de tres dies d’entrenaments intensos, el calendari preveu una jornada de descans aquest dijous abans del desplaçament cap a Kranjska Gora. La cursa de gegant està programada per dissabte amb la primera mànega a les 09.30 hores i la segona a les 12.30 hores. 

Caminal, 48a

Per la seva banda, Jordina Caminal ha completat aquest dijous el segon i últim entrenament de descens de la Copa del Món de Val di Fassa, a Itàlia. L’andorrana ha finalitzat en la 48a posició amb un temps d’1’25.13, a 2.89 segons del millor registre de la sessió, marcat per l’austríaca Nina Ortlieb. 

El seu entrenador, ‘Xoque’ Bellsolà, ha valorat positivament la sessió i ha destacat el bon esquí que està mostrant l’andorrana en les darreres setmanes. Segons el tècnic, si aconsegueix oferir la seva millor versió en cursa, Caminal podria tenir opcions d’apropar-se al top30 malgrat l’alt nivell de la competició. 

La Copa del Món de Val di Fassa continuarà aquest divendres amb la cursa de descens prevista a les 11.30 hores, recuperada del calendari de Crans Montana. Dissabte es disputarà un segon descens a les 10.45 hores i diumenge el cap de setmana es tancarà amb la prova de supergegant, també a les 10.45 hores.

Comparteix
Notícies relacionades
L’Executiu vol blindar l’accés digital dels menors de 16 anys verificant l’edat i prohibint les xarxes socials de ‘risc’
La prova pilot del Centre de Protecció Caní suma fins a sis voluntaris més a la tarda i augmenta les sortides dels cans
La Policia desmantella un pis on s’exercia la prostitució i deté una dona amb 14 grams de tusi al mateix immoble

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
La FAM tranquil·litza sobre la delegació tricolor als Europeus d’Azerbaidjan arran d’un atac amb drons a la regió
  • Esports
L’efecte Owono: l’FC Andorra encadena dues victòries amb l’equatoguineà sota pals i deixa el descens a cinc punts
  • Esports
Les llicències esportives al país creixen un 7,2% la temporada 2024-25, amb gairebé un 30% corresponent a dones
Publicitat
Entrevistes esportives
Mathieu Jaminet (Jam Jam)
Pilot especialitzat en curses de resistència
Erik Faura
Pilot andorrà de muntanya i gel
Albert Llovera
Pilot andorrà
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu