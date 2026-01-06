Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Joan Verdú i els dos esquiadors amb els quals arrenca el projecte. | Mamba Racing Team
Pol Forcada Quevedo
Esquí

Joan Verdú posa en marxa el Mamba Racing Team per donar suport als joves talents de l’esquí del Principat

Els escollits per a rebre el patrocini, "pels seus resultats i projecció esportiva", han estat dos dels millor corredors sub16, Marc Visa i Paula Ledesma

Qui millor per tirar endavant una iniciativa relacionada amb l’esquí. Joan Verdú ha posat en marxa el Mamba Racing Team, un projecte que, segons esmenten, neix amb l’objectiu de donar suport als joves talents de l’esquí del país. Enguany, els escollits per rebre el patrocini han estat dos dels millor corredors sub16, Marc Visa i Paula Ledesma, “seleccionats pels seus resultats i projecció esportiva”.

“Em fa molta il·lusió continuar donant suport a les noves generacions i al futur de l’esquí andorrà”, ha citat Verdú, incidint que tots dos joves tenen molt potencial. “L’esquí d’alt nivell no és només esquiar, hi ha molts detalls al voltant que s’han de cuidar, i crec que és una oportunitat molt bona que tenen per acostar-se cap a nosaltres, que en aquest àmbit tenim bastant experiència”, ha afegit.

“Em fa molta il·lusió continuar donant suport a les noves generacions i al futur de l’esquí andorrà” – Joan Verdú

En tot cas, es tracta d’una proposta que va més enllà d’una aportació econòmica. “És un acompanyament real que inclou la possibilitat de compartir entrenaments quan sigui possible, moments i experiències, participar en esdeveniments i créixer sota el paraigua i el suport directe de Verdú”, indiquen. En aquest sentit, subratllen que la iniciativa neix amb la voluntat de “motivar” els joves, així com transmetre valors i referents reals de l’elit, i que la voluntat és poder-la ampliar a més esquiadors de cara al futur.

“M’il·lusiona molt, ja que és quelcom que ha fet el millor esquiador andorrà fins al moment”, assenyala Visa, fent referència a Verdú. “Espero que m’ajudi a progressar i jo donaré el meu màxim, ja que el Joan creu en nosaltres i és un suport que valoro molt”, ha afegit. Per la seva part, Ledesma ha destacat la fita com un “honor i un extra de motivació perquè és un gran referent”, tot completant tenir ganes de “compartir moments”.

Comparteix
Notícies relacionades
Reordenar la despesa per respondre a les necessitats internes
Concòrdia proposa destinar dos milions del pressupost d’Andorra Turisme a una àrea d’innovació empresarial
La viralitat de les xarxes posa a prova la convivència comercial a l’avinguda Meritxell amb la creperia de la Rotonda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
El MoraBanc Andorra encadena quatre derrotes i se situa a tan sols una victòria del descens que marca el Burgos
  • Esports
Manso, després de la derrota: “Si no dominem els petits detalls continuarem patint en aquestes accions”
  • Esports
L’FC Andorra estrena l’any amb derrota en la seva visita a Ceuta en un duel marcat per la pilota aturada (2-1)
Publicitat
Entrevistes esportives
John Smörg
Pilot amb llicència andorrana
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu