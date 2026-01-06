Joan Verdú posa en marxa el Mamba Racing Team per donar suport als joves talents de l’esquí del Principat

Qui millor per tirar endavant una iniciativa relacionada amb l’esquí. Joan Verdú ha posat en marxa el Mamba Racing Team, un projecte que, segons esmenten, neix amb l’objectiu de donar suport als joves talents de l’esquí del país. Enguany, els escollits per rebre el patrocini han estat dos dels millor corredors sub16, Marc Visa i Paula Ledesma, “seleccionats pels seus resultats i projecció esportiva”.
“Em fa molta il·lusió continuar donant suport a les noves generacions i al futur de l’esquí andorrà”, ha citat Verdú, incidint que tots dos joves tenen molt potencial. “L’esquí d’alt nivell no és només esquiar, hi ha molts detalls al voltant que s’han de cuidar, i crec que és una oportunitat molt bona que tenen per acostar-se cap a nosaltres, que en aquest àmbit tenim bastant experiència”, ha afegit.
En tot cas, es tracta d’una proposta que va més enllà d’una aportació econòmica. “És un acompanyament real que inclou la possibilitat de compartir entrenaments quan sigui possible, moments i experiències, participar en esdeveniments i créixer sota el paraigua i el suport directe de Verdú”, indiquen. En aquest sentit, subratllen que la iniciativa neix amb la voluntat de “motivar” els joves, així com transmetre valors i referents reals de l’elit, i que la voluntat és poder-la ampliar a més esquiadors de cara al futur.
“M’il·lusiona molt, ja que és quelcom que ha fet el millor esquiador andorrà fins al moment”, assenyala Visa, fent referència a Verdú. “Espero que m’ajudi a progressar i jo donaré el meu màxim, ja que el Joan creu en nosaltres i és un suport que valoro molt”, ha afegit. Per la seva part, Ledesma ha destacat la fita com un “honor i un extra de motivació perquè és un gran referent”, tot completant tenir ganes de “compartir moments”.