Joan Verdú incorpora l’exesquiador croat Natko Zrnčić-Dim com a nou entrenador fins als Jocs Olímpics

Joan Verdú ja té nou entrenador principal per afrontar les pròximes temporades de la Copa del Món. El croat Natko Zrnčić Dim serà el nou head coach de l’andorrà dins de l’equip elit masculí de la Federació Andorrana d’Esquí, en substitució de Juan Lago. La voluntat de la federació és que Zrnčić-Dim, de 40 anys, lideri el projecte de Verdú almenys fins als pròxims Jocs Olímpics. El tècnic croat arriba després d’haver treballat les darreres temporades amb equips masculins de velocitat de la selecció d’Eslovènia, tot i que aquesta serà la primera vegada que assumirà el rol de màxim responsable tècnic en un equip de Copa del Món.
En la seva etapa com a esquiador, Zrnčić-Dim va destacar especialment en la combinada, disciplina en què va aconseguir el bronze als Campionats del Món d’esquí alpí de Val d’Isère 2009 i cinc podis en Copa del Món. També va participar en quatre edicions dels Jocs Olímpics d’Hivern, entre Jocs Olímpics d’Hivern de Torí 2006 i Jocs Olímpics d’Hivern de Pyeongchang 2018, i va arribar a ser banderer de Croàcia en la cerimònia inaugural dels Jocs del 2018.
L’equip elit masculí de la FAE quedarà completat amb la incorporació de Josh Alayrach com a tècnic, després de dirigir fins ara l’equip femení d’eslàlom amb Carla Mijares. L’estructura també comptarà amb Raphael Hudler com a skiman, Damià Costa com a preparador físic i Pol Ferrer com a fisioterapeuta. Zrnčić-Dim ha assegurat que està “molt motivat per treballar amb Joan Verdú” i ha afirmat que és “un plaer formar part del seu equip i de la seva carrera”. Així ha destacat que creu “en ell i en el seu esquí” i ha apuntat que l’objectiu serà preparar-lo durant les estades d’estiu i tardor “perquè pugui mostrar tot el seu potencial durant la temporada de curses d’hivern”.
Per la seva banda, el director de la secció d’alpí de la FAE, Roger Vidosa, ha defensat que l’arribada de Zrnčić-Dim és “una bona incorporació” per la seva experiència a la Copa del Món. “Coneix les pistes i les ha corregut”, ha remarcat, tot afegint que el tècnic “creu molt en el Joan” i que des de la federació consideren que “ho pot fer molt bé”. Per altra banda, Verdú ha valorat positivament també l’arribada del croat, especialment pel seu passat com a corredor d’elit. “Coneix bé totes les pistes, coneix tots els jocs per entrenar, en pretemporada i durant la temporada, i això és un punt molt a favor”, ha afirmat.