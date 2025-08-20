Els esquiadors Joan Verdú i Cande Moreno encapçalen les estades de pretemporada de la FAE a Sud-amèrica

Després d’un primer contacte amb la neu al juliol, Joan Verdú ha tornat aquest mes d’agost a Saas Fee (Suïssa), on ha estat treballant específicament el gegant fins al 22. El seu proper objectiu serà Ushuaia, a l’Argentina, on completarà una llarga estada del 31 d’agost al 28 de setembre.
També Cande Moreno iniciarà el seu camí cap a Ushuaia el 31 d’agost, acompanyada pel seu entrenador, Xoque Bellsolà, i l’skiman Mathis Cottet. Uns dies abans farà parada a Zermatt per posar a punt el material i arribar amb les millors condicions possibles a la neu argentina. Inicialment estava previst entrenar a Xile, però les condicions de neu han fet canviar els plans. Per la seva part, Jordina Caminal continua recuperant-se de la seva operació d’esquena i espera poder viatjar en la segona estada, programada entre el 26 de setembre i el 19 d’octubre.
Pel que fa a l’equip masculí de tècnica, el viatge començarà el 23 d’agost. Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella entrenaran primer a El Colorado fins al 31, competiran aquell mateix dia a La Parva i posteriorment es traslladaran a Corralco, on s’hi estaran fins al 25 de setembre. Els més joves, Pirmin Estruga, Àlvar Calvo, Marc Fernández i Maià Font, també viatjaran a Corralco el mateix dia 23 i hi romandran fins al 6 d’octubre.
El grup femení de tècnica, format per Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia, també volarà el 23 cap a Xile. Mijares compartirà entrenaments amb els eslàlomistes masculins a El Colorado, competirà a La Parva el dia 31 i després continuarà la preparació a Ushuaia fins al 25 de setembre. Medina i Garcia, en canvi, tindran la seva base d’entrenament a Corralco fins al 3 d’octubre.
Finalment, els EEBE U16 han arribat avui a Corralco, on estaran fins al 18 de setembre. L’expedició està formada per divuit joves esquiadors i és dirigida per Pol Carreras, amb el suport dels entrenadors Josep Miquel Martin “Xita” i Robert Solsona.
Els fondistes Irineu Esteve i Gina del Rio, al túnel de neu de Suècia
D’altra banda, a esquí de fons, el Blink Festival, a Noruega, va ser el primer contacte amb la competició per a Irineu Esteve i Gina del Rio durant aquesta pretemporada. El rollerski està centrant la preparació dels dos fondistes de la FAE, però l’equip ara canvia els rollers pels esquís, i ho fa amb una estada a Suècia, amb una primera parada a Noruega. L’equip es va desplaçar aquest dimarts a terres escandinaves. La primera parada ha estat a Oslo, on estan realitzant tests físics, abans de viatjar a Torsby (Suècia) per entrenar en neu al túnel. Fins al 31 d’agost, tant Esteve com Del Rio treballaran en condicions de neu i fred per continuar amb la preparació de la temporada. A més, també hi haurà competició: els dies 29, 30 i 31 participaran en les proves de rollerski de la Alliansloppet.
Gina del Rio i Xabier del Val a Font Romeu. | FAE