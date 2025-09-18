Joan Verdú completa dues setmanes d’entrenaments a Ushuaia amb bones sensacions respecte al nou material

L’esquiador andorrà Joan Verdú ja suma dues setmanes d’entrenaments a Ushuaia, on es prepara per a la propera temporada de Copa del Món i per als Jocs Olímpics. Verdú valora positivament el treball fet fins ara: “Portem dues setmanes ja entrenant aquí a Ushuaia, amb el nou material, adaptant-me bé i provant molta cosa. El feeling és molt bo, seguim entrenant dur. Aquestes setmanes que queden sembla que les condicions milloraran encara del que estan ara mateix. Tot està en ordre, treballant i concentrats”.
L’estada de l’equip andorrà va començar el passat 31 d’agost i s’allargarà fins al 28 de setembre. Encara resten deu dies a l’Argentina, amb l’objectiu de continuar perfeccionant la preparació.
Segons l’entrenador de Verdú, Juan Lago, el procés està sent intens i meticulós: “Ja sabem gairebé al cent per cent la bota que tindrem i ara sobretot estem fent un treball tècnic molt, molt important, i també molt tàctic amb la gestió de les línies de primera i segona mànega”.
A més, Verdú ha tornat a posar-se els esquís de supergegant, disciplina que aporta transferències positives al gegant. “També hem fet un mini bloc de velocitat amb supergegant i ara estem en una fase d’automatització de moviments correctes”, ha afegit Lago.