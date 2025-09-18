Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Joan Verdú entrenant a Ushuaia. | FAE
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Esquí - pretemporada

Joan Verdú completa dues setmanes d’entrenaments a Ushuaia amb bones sensacions respecte al nou material

El seu entrenador, Juan Lago, explica que "ara estem fent treball tècnic i també molt tàctic amb la gestió de les línies de primera i segona mànega”

L’esquiador andorrà Joan Verdú ja suma dues setmanes d’entrenaments a Ushuaia, on es prepara per a la propera temporada de Copa del Món i per als Jocs Olímpics. Verdú valora positivament el treball fet fins ara: “Portem dues setmanes ja entrenant aquí a Ushuaia, amb el nou material, adaptant-me bé i provant molta cosa. El feeling és molt bo, seguim entrenant dur. Aquestes setmanes que queden sembla que les condicions milloraran encara del que estan ara mateix. Tot està en ordre, treballant i concentrats”.

L’estada de l’equip andorrà va començar el passat 31 d’agost i s’allargarà fins al 28 de setembre. Encara resten deu dies a l’Argentina, amb l’objectiu de continuar perfeccionant la preparació.

Segons l’entrenador de Verdú, Juan Lago, el procés està sent intens i meticulós: “Ja sabem gairebé al cent per cent la bota que tindrem i ara sobretot estem fent un treball tècnic molt, molt important, i també molt tàctic amb la gestió de les línies de primera i segona mànega”.

A més, Verdú ha tornat a posar-se els esquís de supergegant, disciplina que aporta transferències positives al gegant. “També hem fet un mini bloc de velocitat amb supergegant i ara estem en una fase d’automatització de moviments correctes”, ha afegit Lago.

Comparteix
Notícies relacionades
Xoc entre un turisme i una motocicleta a la rotonda de Sant Julià sense ferits, segons les primeres informacions
Els ciclistes Òscar Cabanas i Xavi Jové representaran a Andorra en el Campionat d’Europa de Gravel a Itàlia
Doria i Verdú, els esportistes més beneficiats de les beques d’Alt Rendiment amb 32.000 euros cadascun

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Bonell confirma que la Lliga Multisegur arrencarà el 4 i 5 d’octubre després d’haver arribat a un acord amb la FAF
  • Esports
Un Morabanc Andorra resilient planta cara al Barça, però cau en l’estrena a la Lliga Catalana (81-90)
  • Esports
El juvenil de l’Inter perd de manera contundent davant el Skënderbeu de Korçë a la Youth League (0-10)
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu