Esquí

Joan Verdú, autocrític: “Per fer el pas endavant que vull he de ser més consistent i regular”

Aquesta millora diu que vindrà, en part, amb una bona pretemporada, la qual després de tres anys fent-la a Nova Zelanda, enguany la farà a Ushuaia

L’Edifici Creand ha acollit aquesta tarda el balanç de la temporada de les seccions d’esquí alpí, de fons i paraalpí de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). El primer a prendre la paraula ha estat la principal punta de llança de l’esquí nacional, Joan Verdú, qui ha valorat positivament el curs. “Estic content tant dels resultats com de l’estat de forma”, ha esmentat l’esquiador, assenyalant que gairebé totes les curses que ha acabat ha estat dins el top10 –quatre de les cinc de Copa del Món–. “Si analitzem cada carrera el nivell d’esquí i d’estratègia ha sigut molt bo. S’han comès també errors per voler buscar la glòria, però és el meu estil de competir”, ha incidit, apuntant que “per fer el pas endavant que vull he de ser més consistent i regular”, treballant principalment l’entrenament i el ritme de cursa.

Demanat en aquest sentit, el 18è classificat al rànquing de la Copa del Món de gegant ha exposat que aquesta millora de consistència i de regularitat “vindrà amb una bona pretemporada, tornant a assentar bé les bases i arrencant amb bon ritme sumant des de la primera Copa del Món”. “Tampoc vull perdre aquesta essència d’anar a guanyar, perquè sinó et plantes al top10 en totes les carreres de l’any, i no és l’objectiu, volem anar a arrencar-los-hi el cap [als rivals], aquest és l’objectiu”, ha completat.

Verdú també ha comentat que després de tres anys fent pretemporada a Nova Zelanda, enguany està valorant fer-la a Ushuaia, a l’Argentina: “Hi ha un perfil diferent de pista i per preparar el gegant pot anar bé”. Tot plegat, pensant també en els Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo, on ha descartat participar en supergegant, una disciplina que tampoc farà durant la temporada. “Ho continuaré entrenant perquè va bé pel gegant, però en nivell de competició no tindria sentit prendre-hi part perquè seria arriscar massa”, ha conclòs.

Joan Verdú durant el balanç de la temporada. | ANA / E.M.

ESQUÍ DE FONS

En esquí de fons ha estat un curs d’ensomni, almenys per a Gina del Rio, qui ha assolit grans resultats com el quart lloc a l’esprint skating de la Copa del Món de Tallinn o el top10 a l’esprint del Mundial de Trondheim. “Estic molt contenta”, ha dit, assegurant que posarà èmfasi a millorar la distància, per la qual “s’han de posar moltes mesures d’entrenament”. “Crec que per les meves condicions físiques m’ha sigut més fàcil adaptar-me a l’esprint, però l’objectiu és fer les dues disciplines […] Podem intentar estar a dalt amb les dues”, ha afegit.

Per la seva part, el balanç d’Irineu Esteve és un pèl menys positiu. Si bé la pretemporada “va ser molt bona”, destacant-ne el Tour de Ski, i el rendiment global força correcte, “esperàvem estar una mica més endavant”. “Al Mundial esperàvem estar molt millor. No vam arribar amb bones condicions ni a fer els entrenaments marcats, i els resultats van ser, entre cometes, una mica desastrosos”, ha manifestat, indicant que ara toca analitzar-ho tot i veure quins aspectes pot millorar, centrant-se sobretot en els tècnics perquè “poden ser la clau de l’any que ve”.

ESQUÍ PARAALPÍ

En darrer lloc, Roger Puig s’ha mostrat molt content per l’any signat: “Estàvem molt motivats per menjar-nos la Copa del Món i ens vam posar l’objectiu de podi, perquè el veiem”. Pel que fa a la velocitat, en treu una valoració positiva perquè “s’han millorat posicions respecte de l’any passat”, mentre que en tècnica ha recordat que va ‘aparcar’ el gegant, disciplina que més li ha costat, per centrar-se sobretot en eslàlom: “S’està esquiant molt bé amb alguns parcials molt bons”. Amb tot, hi ha un però. I és que no s’ha acabat d’adaptar encara del tot a esquiar amb només un pal, factor implementat fa un parell d’anys. “S’han de fer canvis, els quals ja s’estan pensant de cara l’any vinent, el realment important amb els Jocs. Estic motivat i amb ganes perquè sé que es pot fer”, ha finalitzat.