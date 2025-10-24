Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Joan Verdú, avui amb un aficionat. | FAE
  Esports
Esquí alpí

Joan Verdú arriba a Sölden amb tot preparat per atacar la primera Copa del Món, el diumenge a les 10.00 hores

El dorsal del tricolor, qui ocupa actualment la 18a plaça a la World Cup Start List, es confirmarà demà després de la reunió de cursa entorn les 17.00 hores

Joan Verdú i tot el seu equip ja són a Sölden després d’uns últims dies d’entrenament a Val Senales. De fet, l’esquiador de la FAE hi arriba amb tot preparat per a la Copa del Món de gegant que se celebrarà el diumenge a la pista austríaca, amb la primera mànega a les 10.00 hores i la segona a les 13.00 hores. Aquest divendres, però, ha estat dia de descans per al tricolor, qui només ha realitzat “una petita activació del sistema nerviós i una mica de ‘core'”, segons ha comentat el preparador físic de la FAE, Damià Costa. El dorsal de Verdú, qui ocupa actualment la 18a plaça a la World Cup Start List, es confirmarà demà després de la reunió de cursa, a partir de les 17.00 hores.

Joan Verdú a Sölden. | FAE
