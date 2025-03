Bàsquet - ACB

Joan Plaza, molt contundent: “Ens buscarem un problema si no som capaços de redreçar-ho”

L'entrenador reconeix que el principal afer el tenen en defensa i que encara han d'adquirir i recuperar mecanismes en aquesta faceta

Entre molts altres aspectes, Joan Plaza és ben conegut pel seu caràcter, doncs no es va mossegar la llengua en la valoració de la desfeta contra el Barça. Crític i realista, el tècnic va deixar clar que el principal punt de millora del MoraBanc Andorra és al darrere. “Si no defensem som un equip vulgar. Hem d’entendre que és en aquesta faceta en la qual hem de fer el més gran desgast”, va comentar, assenyalant que no poden només dependre de la producció ofensiva. “Jugant a intercanviar cistelles, contra qualsevol de la lliga, som un equip del ‘montón’ i ens buscarem un problema si no som capaços de redreçar-ho”, va afegir.

En aquest sentit, el català va indicar que han de posar ja les bases i que, vist el vist, els automatismes defensius que “pensava que teníem fets” no els tenen prou assimilats. I ara “els hem de recuperar”. Plaza va assenyalar que han de jugar perquè els rivals els anotin entre 15 i 18 punts per quart, i procurar no repetir els 29 o 34 que els van fer els blaugrana. “Som febles perquè això no ho tenim encara arrelat i ens fa anar al ralentí la resta de partit”, va dir.

No es va deixar d’elogiar els de Joan Peñarroya, tot asserint que si bé es van lluir va ser sobretot per la ineficàcia dels seus. “El Barça avui ha estat un conjunt de Final Four –67% d’encert en tirs de dos i 50% en triples–. Això no passa i possiblement no els tornarà a passar en tot l’any, i que sigui contra nosaltres no és casualitat”, apuntava, tot recordant que “a l’ACB no pots jugar depenent de l’ofensiva”. “Si cal jugar amb menys jugadors i que ho facin els que siguin capaços d’entendre que el nostre joc i futur passa perquè al darrere mosseguem, haurem de jugar amb aquests”, va completar Plaza.

Els jugadors tampoc acaben de rutllar

En totes aquestes mancances defensives –i de la resta que té l’equip tricolor– es podria englobar la plantilla sencera, però hi ha jugadors als quals els està costant tot plegat més del compte. Un dels exemples més clars és Sekou Doumbouya, qui ahir només va jugar poc menys de 10 minuts a la primera part. “O tots anem al mateix pal o no pot ser. O guanyes al darrere o amb mi no jugaràs”, va destacar l’entrenador barceloní, afegint que “si no ets capaç de fer el que se’t demana no jugaràs”. “Ni ell –Doumbouya–, ni el màxim anotador, ni el més veterà ni la mare santíssima”, va cloure.