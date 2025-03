ACB

El MoraBanc Andorra cau davant l’ofensiva imparable del Barça (91-113)

Jabari Parker, amb 34 punts, lidera una exhibició blaugrana en un partit dominat des de l’inici, tot i l’intent de reacció d’un inspirat Harding en el tercer quart

​El MoraBanc Andorra no ha pogut frenar l’ímpetu ofensiu del Barça en el partit disputat avui, que ha finalitzat amb un marcador de 91-113 a favor dels blaugranes. Els visitants han exhibit una de les seves millors versions de la temporada, liderats per un inspiradíssim Jabari Parker, que ha anotat 34 punts, incloent-hi 17 en els primers cinc minuts de joc.​

Des de l’inici, el Barça ha deixat clares les seves intencions ofensives. Parker ha estat imparable, encertant cinc triples consecutius en menys de cinc minuts, la qual cosa ha situat el marcador en un 15-19 al minut 5. Tot i els esforços dels tricolors per mantenir-se en el partit, les pèrdues de pilota i la manca de solidesa defensiva han permès als blaugranes ampliar l’avantatge fins al 23-29 al final del primer quart.​

En el segon període, les rotacions han estat determinants. Per part del MoraBanc, jugadors com Evans, Harding i Okoye han intentat retallar distàncies, però el domini del Barça s’ha mantingut ferm. Anderson i el jove talent Dame Sarr, que ha aportat 14 punts, han secundat eficaçment Parker, ampliant la diferència fins als 16 punts. Tot i una reacció final dels locals, el marcador al descans reflectia un 43-58 desfavorable.​

La represa ha estat marcada per un intent de remuntada del MoraBanc, impulsat per un espectacular Jerrick Harding, que ha anotat 19 punts en el tercer quart, reduint la diferència a 11 punts (64-75) al minut 26. No obstant això, el Barça ha respost amb solidesa, mantenint el control del partit i arribant al final del tercer període amb un avantatge de 20 punts (72-92).​

En l’últim quart, els blaugranes han gestionat la seva renda amb intel·ligència, impedint qualsevol intent de remuntada per part dels andorrans. El partit ha conclòs amb un 91-113 que reflecteix la superioritat visitant.